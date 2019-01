Odmítnutí brexitové dohody v britském parlamentu je podle Asociace exportérů pro podniky, exportéry i celou EU špatnou zprávou. Čeští vývozci jsou kvůli přetrvávající nejistotě nadále nuceni omezovat objem své produkce mířící do Velké Británie. Pokud by nakonec přeci jen došlo na takzvaný tvrdý odchod Londýna z EU, bude Česká republika společně s dalšími středoevropskými zeměmi postižena ze všech nejvíce, říkají shodně zdejší exportéři a přední ekonomové.

"Pokud bude divoký brexit, přinese to exportérům obrovské potíže. Začnou fronty na hranicích a na všechny strany se začnou vymáhat cla," uvedl dnes v reakci na rozhodnutí britského parlamentu místopředseda Asociace exportérů Otto Daněk. Za velkou hrozbu označil zastavení pobytu občanů EU v Británii a Britů v EU.

Exportéři přesto podle Daňka věří ve vítězství zdravého rozumu. "Věříme, že alespoň dojde k oddálení termínu (odchodu Británie z EU) 29. března na léto a koupíme si trochu času na dořešení celé záležitosti," řekl.

Za trochu ostudné označil to, že se britští politici za dva roky nedokázali dohodnout. "Je to špatná zpráva pro celou Evropskou unii. Zatím nevíme, co britský parlament chce. Víme, co nechce. A o to těžší to bude," pronesl Daněk.

Nadále podle něj trvá tendence, že čeští exportéři kvůli obavě z vývoje po brexitu do Británie méně vyvážejí a velmi zvažují své rozvojové aktivity na britských ostrovech. Připomněl, že Británie se v objemu českého exportu do jednotlivých zemí propadla z dřívějšího čtvrtého místa na páté. Za prvních devět měsíců loňského roku klesl český export do Británie o 4,6 procenta na 154 miliard korun.

Libra včerejší hlasování ustála

Navzdory vyhrocenému jednání a historické porážce premiérky Theresy Mayové si britská libra během úterního odpoledne vcelku dobře držela svoji pozici.

„Jde v prvé řadě pravděpodobně o pozitivní reakci na pokračování vládní koalice Theresy Mayové - dnes večer bude sice čelit hlasování o důvěře, ale zdá se, že bude mít dostatečnou podporu. To je dobrá zpráva, protože nové volby by dohodu o brexitu v termínu prakticky vylučovaly,“ míní hlavní ekonom společnosti Patria Finance Jan Bureš.

Jak vyřešit nastalou situaci?

Další vývoj ohledně brexitu je v tuto chvíli nejasný. Ve hře totiž nadále zůstává hned několik možností.

„Část odpůrců Mayové v konzervativní straně vidí ve výrazné porážce rostoucí šance na tvrdý brexit bez dohody. Toho se ale většina poslanců včetně Mayové bojí a odmítá ho. Část opozice a vládních poslanců proto nevylučuje v případě neschopnosti najít konsensus debatu o novém referendu eventuálně o úplném zastavení brexitu - to by se libře bezesporu líbilo,“ dodává Bureš.

V případě, že by na tvrdý odchod Velké Británie z EU však přeci jen došlo, bude podle Bureše Česká republika společně se Slovenskem a dalšími středoevropskými země postižena ze všech nejvíce.

„Modelový pokles britské poptávky po zboží a službách z kontinentální Evropy o 20 procent by se v Česku podle našich odhadů odrazil v poklesu přidané hodnoty o více než 0,3 procentní bodu. (bez sekundárního dopadu na investice). K nejvíce postiženým odvětvím by v takovém případě patřila elektronika a automobilový průmysl,“ uvedl Bureš.

A stejného názoru je i hlavní ekonom společnosti Czech Fund Lukáš Kovanda: „Způsob, jakým Mayová prohrála, není dobrou zprávou pro evropskou, ani pro českou ekonomiku. Zvyšuje se pravděpodobnost takzvaného brexitu bez dohody. V silně polarizovaném britském parlamentu bude obtížné najít smysluplnou shodu. Brexit bez dohody je přitom ekonomicky nejbolestivější variantou, a to i z hlediska České republiky, pro niž je Británie pátým největším exportním odbytištěm.“