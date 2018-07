Twitter se zbavuje falešných a neaktivních účtů, maže i miliony denně

Sedmdesát milionů za květen a červen, milion denně v červenci. Sociální síť Twitter bojuje s falešnými účty skutečně ve velkém, od začátku května jich totiž každý den maže i několik milionů. Společnost se údajně zbavuje mimo nepravých také i neaktivních účtů. Zásah prý odstartovalo vměšování Ruska do prezidentských voleb USA v roce 2016.

Informaci přinesl americký zpravodaj Washington Post. Twitter podle něj pokračuje v boji s falešnými účty i internetovými "trolly", a to především kvůli skupině petrohradských hackerů, jež údajně byla v roce 2016 schopna využít americké technologie k tomu, aby klamala voliče.

Zmrazení či rovnou úplné odstranění účtů, které sociální síť nějakým způsobem zneužívaly, má pomoci k větší ochraně soukromí, byť na úkor růstu samotné společnosti. Zastavení příchodu nových jedinců na síť by totiž mohlo rovněž "zmrazit" zájem investorů.



Podle Dela Harveye, vedoucího oddělení bezpečnosti, mění firma také metodu výpočtu, a to konkrétně mezi propagací veřejného diskurzu a ochranou uživatelů.



„Jedním z největších posunů je způsob, jakým nyní vyvažujeme svobodu vyjádření proti potenciální svobodě vyjádření. Celková svoboda projevu by neznamenala mnoho, pokud by se lidé necítili bezpečně,“ prohlásil Harvey.

Ned Segal, jeden z vedoucích manažerů Twitteru, pak dodal, že se síť rovněž snaží zbavit neaktivních účtů. „Většinu z těch, které odstraňujeme, nikdo nenahlásil, nebyla u nich nicméně zaznamenána aktivita po třicet i více dní v kuse. Někdy se uživatel pouze přihlásil, což je taky málo,“ uvedl Segal pro server Variety.



Harvey posléze dodal, že běžné uživatele Twitteru zásah společnosti neovlivní. „Mnoho zrušených účtů zkrátka netweetovalo pravidelně. Důslednějšími zásahy proti podezřelým pomáháme platformě ochránit uživatele před manipulací a zneužitím,“ řekl. Počet aktivních uživatelů Twitteru je v současnosti zhruba 336 milionů.