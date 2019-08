Skoro stejně cenná, jako když jste poprvé četli Foglara. Stačilo zajít do průchodu nebo se jen zastavit někde za stromem, těžký džbán trochu naklonit, prokousat se hustou pěnou a polknout.

Dnešní „páni kluci“ jsou o tohle potěšení ochuzeni, protože pro pivo do džbánku se už nechodí. Z mnoha důvodů, ke kterým se ještě dostaneme. Stejně jako k otázce, zda je možné tuhle bohulibou českou tradici resuscitovat.

Toč kolotoč

Abychom si připomněli, jak byla pro naše otce a dědy důležitá, zkusme se trochu posouvat časem. První zastávku si uděláme v roce 1987. To do českých kin přišla v pořadí již třetí „pohádka“ o životě básníků v Čechách, tedy přesněji o životních eskapádách Štěpána Šafránka, mladého lékaře s básnickým střevem. A světe, div se – uprostřed konfrontace nezměrného idealismu právě dostudovaného lékaře s praxí pozdně socialistického zdravotnictví vzdal režisér filmu Dušan Klein krásný hold naší džbánkové tradici. Nejprve Štěpánek filosofuje se svým oblíbeným středoškolským profesorem v podání Josefa Somra, přičemž oba sedí na dětském hřišti a džbán s pivem si posílají kolotočem.

Pivofest:

Džbánek a Píšťalka

To ale není zdaleka všechno – točené pivo ve džbánku se stalo také leitmotivem nezbytné Štěpánovy říkanky – tentokrát adresované krásné průvodkyni ze zámku, přezdívané Píšťalka. Štěpán rýmuje: „Snad proto, že jsi ze zámku, snad pro ten šampón z heřmánku, dřív, nežli budeš vdaná, chtěl bych ti někdy do džbánku pro pivo skočit k Beránku, Píšťalko ufoukaná.“

Jak již bylo řečeno, psal se rok 1987 a nikdo nemohl tušit, že této tradici pomalu zvoní hrana. Jenže za pár let už bylo všechno jinak. Krásně to dokumentuje další projekt, tentokrát reklamní, z roku 1993. Talentovaný režisér Ivan Zachariáš natočil pro Pilsner Urquell působivý klip s názvem Smetana mé vlasti, kdy malý kluk běží se džbánem pro pivo za zvuků Smetanovy Mé vlasti. A když se vrací, samozřejmě upije. Jak jinak. Jenže právě tato scéna vyvolala vážný problém a Česká televize odmítla klip vysílat, aby nemohla být obviněna z toho, že podporuje konzumaci alkoholu u dětí. Konec! Zapomeňte!

Na smrtelné posteli

Takže víme, kdy to zhruba skončilo… Ale kdy to vlastně začalo? Soudí se, že masivní rozvoj nabrala džbánková tradice v první polovině 19. století společně s rozmachem české měšťanské kuchyně a rodícím se zvykem nedělních rodinných obědů. Jeden příklad za všechny: František Ladislav Rieger, významný český politik a také velký milovník plzeňského piva, který byl štamgastem u Pinkasů, kam chodil pravidelně čtyřicet let, si nechával posílat pro pivo každou neděli. Dokonce když už ležel na smrtelné posteli, vyslovil poslední přání: „Skočte mi ještě pro jeden džbánek…“

Pravda je na dně

Vydrželo nám to dlouho. Spousta dospělých přiznává, že to byl první okamžik, kdy ochutnali pivo. Schovat se do průchodu, zabořit dětskou tvář do chladivého džbánu, prokousat se pěnou a napít se hořkého nápoje. Často se ovšem odehrávaly ještě zajímavější scény – jednu z nich vypráví šéfkuchař a majitel restaurace Nota Bene Lukáš Nevyjel, který jako šestiletý kluk chodil pro pivo svému dědečkovi na Vinohradech k Beránkům. Jednou měl kalhoty bez kapes, a protože nechtěl držet drobné v ruce, aby je neztratil, hodil si je na dno džbánu. Ten podal výčepnímu, který ho nevypláchnul, ale rovnou do něj natočil pivo. Teprve při placení si Lukáš vzpomněl, že peníze jsou na dně…

Příběh druhý přidává inženýr Petr Černý, jenž si vybavuje, jak dostal vždycky o korunu navíc, aby si mohl koupit nanuka. Jenže jeden den bylo zrovna velké horko, nanuk se rychle rozpustil a vyklouzl mu z dřívka přímo do piva.

Navrch ještě vzpomínka, kterou zmínilo hned několik našich respondentů. Stávalo se, že se občas někde zapomněli a spadla jim pěna. Oblíbené řešení bylo prostrčit úzkou pěstičku hrdlem džbánu a trochu „to“ našlehat…

Geniální výjimka

Důvodů, proč tato tradice téměř zmizela, je hned několik. Tím prvním je výrazně dražší točené pivo oproti lahvovému. Za minulého režimu byla cena stejná – třeba v případě desítky dvě koruny padesát za půl litru. Dnes je točené pivo zhruba dvakrát až třikrát dražší, než zlatavý mok v lahvi. Druhým důvodem je bohatá nabídka nejrůznějších domácích soudků či sudů, díky čemuž si lidé mohou pivo načepovat doma. A posledním hřebíčkem do rakve byl striktní zákaz prodeje alkoholu mladistvým. Možná budete namítat, že ten platil i před rokem 1989. Ano, ale…

Prodej alkoholu mladistvým upravoval zákon z roku 1962, který samozřejmě stanovil známou osmnáctiletou hranici, ale výjimkou byl prodej desetistupňového piva do džbánku dětem, které ho nesly svým rodičům. Krásná tradice chození pro pivo byla tak silná, že se ji zákonodárci odvážili zakázat až v létě 1989.

Šnyt nebo odnoska

O navrácení tradice piva čepovaného do džbánku se nedávno pokusil Plzeňský Prazdroj, který dbá na obnovu pivních zvyků. Docela se mu to daří. Za příklad poslouží třeba legendární šnyt – ani velké, ani malé pivo, které kdysi zdarma čepovali hostinští svým štamgastům jako dárek před odchodem domů, poslední krůpěj na rozloučenou… Ale už před osmdesáti lety se začal šnyt, kterému Karel Čapek dokonce věnoval jeden ze svých proslulých fejetonů, z našich hospod vytrácet. Dnes je zpátky – a vedle Prazdroje za to vděčíme především síti restaurací Lokál, kde se šnyt a další netradiční styly čepování (třeba „mlíko“, kdy je půllitr plný krémové až smetanové pěny) znovu zabydlely.

Před dvěma lety přišel Prazdroj s další iniciativou, která by měla oživit tradici džbánkového piva. Marketéři pivovaru vymysleli nový tvar a název „odnoska“. „Když dostanete chuť na vychlazené pivo po nedělním obědě, poslouží vám odnoska, díky níž si pivo vychutnáte v pohodlí domova,“ lákala kampaň pivovaru, který pro věrné štamgasty připravil limitovanou edici těchto nádob – získali je pravidelní zákazníci, kteří měli během jednoho měsíce nejvíce „docházek“.

Kamenina nad sklo

Odnoska byla původně dvoulitrová, později se změnila na litrovou. Zvrátí snad osud a pivo do džbánku začne opět získávat na popularitě? Uvidíme. Znalci dobrého piva však upozorňují, že v případě čepování piva do džbánku se výrazně snižuje jeho kvalita. Důvod je zřejmý – dochází k zbytečnému přelévání piva, jeho oxidaci a ztrátě řízu. V nejhorším případě hostinský načepuje pivo do sklenic, odtud ho přeleje do džbánku, odkud se zase přelévá do sklenic.

Ostatně právě starý Pinkas – původně krejčí, který se zamiloval do nově zrozeného plzeňského a otevřel si první plzeňskou hospodu v Praze, přišel s revolučním zjednodušením – tehdy se pivo čepovalo do džbánů, v nichž se nosilo na stůl, kde se rozlévalo do půllitrů. Pinkas začal čepovat přímo do půllitrů, čímž se kvalita piva výrazně zlepšila.

Jaká jsou tedy pravidla, když jdeme pro pivo se džbánem? Ideální je ten kalibrovaný. Pak se může čepovat pivo rovnou do něj. Ideální také je naplnit džbán nejdříve studenou vodou, aby se ochladil a pivo vydrželo déle studené (kamenina či porcelán jsou lepší než sklo, neboť lépe drží teplotu). A poslední rada – vybírejte džbán s úzkým hrdlem nebo rovnou s víkem, protože to brání oxidaci piva, lidově jeho zvětrávání.

Pssst, já dětem načepuju

Na závěr se nabízí poněkud provokativní otázka. Zvítězí zdravý selský rozum nad hloupými zákony? Jinými slovy: když pošlete desetiletého kluka se džbánem pro pivo, překročí hostinský zákon a natočí mu pivo, nebo ho pošle domů s tím, ať si pro pivo přijde tatínek? Odpovědi hostinských, kterých jsme se zeptali, byly poněkud rozpačité. Tak třeba v jedné významné pražské pivnici se nám výčepní pod slibem naprosté anonymity svěřil, že dětem se džbánem pivo natočí: „V dnešní době plné státních špehů, kteří čekají na jakékoliv udání, aby vám mohli napařit pokutu, se k tomu nikdo naplno nepřizná… Přiznat se jménem, že prodáváte pivo dětem, to hrozí průšvihem. Ale mám pár štamgastů, kteří si děti se džbánem posílají a já jim ho načepuju.“

Podobnou odpověď jsme dostali i jinde. Rozhodli jsme se proto potvrdit si vše praktickou zkouškou.

Díky, vodníku Čochtane

Desetiletý Matyáš dostal skleněný džbánek na dvě piva, sto korun a vyrazil do nejbližší hospody („Pokud ti nenalijí u Vávrů, skoč za roh a zkus štěstí u Bartáků…“). Za deset minut byl zpátky. S pivem a úsměvem. Oboje si vysloužil hned v první hospodě – stačilo prý říct, že jde tátovi pro pivo.

No, kdyby mu bylo šestnáct nebo sedmnáct, asi by to tak jednoduché nebylo, ale desetiletý kluk je pořád důvěryhodný…

Docela nás těší, že lidská soudnost a zdravý selský rozum stále vítězí a že se nepřímo potvrzuje slavný výrok Werichova Čochtana z krásného pohádkového sborníku Fimfárum. A sice, že Češi jsou z tradice proti vrchnosti, což jinými slovy znamená, že hloupé zákony moc nedodržují.

Uvařte si vlastní pivo



Uvařit si domácí pivo v běžných kuchyňských podmínkách není sice nemožné, ale laik to obvykle nezvládne (byť specializované obchody již prodávají „kuchařské pivní sety“ – tedy základní pomůcky potřebné k domácí výrobě piva). Nicméně existuje jedna výjimka, kterou zvládne s trochou štěstí téměř každý. Jedná se o staroegyptské pivo bouza, jehož základem je chléb a poddaní faraonů si ho vařili již před nějakými 5000 lety.



Návod na přípravu přináší ve své knize Síla přírodní fermentace americký kulinární experimentátor Sandor Ellix Katz. Při rekonstrukci starobylého receptu Katz spolupracoval se zkušenými antropology z časopisu Food and Foodways.



Na výrobu piva je třeba kilogram pšeničných zrn a čtvrt litru pšeničného kvásku. Čtvrtina zrní se nechá naklíčit a pak upeče při nízké teplotě do zlatova. Tři čtvrtiny se namelou nahrubo, smíchají s kváskem, načež se udělá těsto, které se nechá dva dny fermentovat. Teprve poté se bochník upeče – či spíše nedopeče, aby byla kůrka sice křupavá, ale uvnitř byl chleba syrový (s živými kvasinkami). A pak už můžete vyrábět pivo. Do kbelíku dejte 4 litry vody, namletou sladovanou pšenici a rozlámaný bochník chleba. Zamíchejte, zakryjte plátnem a nechte dva dny kvasit. Pak přeceďte, vychlaďte a můžete pít.

LIBOR BUDINSKÝ