Tykač vyráží nakupovat do Evropy, do posílení holdingu dá miliardu eur

Miliardář Pavel Tykač se rozhodl, že svoje výrobně-energetické portfolio rozšíří o obchodní společnosti z celé Evropy. Založil kvůli tomu holding Seven Energy. Jeho hlavním cílem jsou zajímavé akvizice. Rozpočet? Více než miliarda eur (až třicet miliard korun).

Pavel TykačFoto: ČTK

„Máme výborné personální zázemí a dostatek kapitálu, jsme připraveni růst a aktuální situace v Evropě nabízí velmi zajímavé příležitosti,“ vyjmenoval Tykač některé z důvodů, které ho k expanzi vedou. Zahraniční akvizici si skupina vyzkoušela už před dvěma lety během soutěže o část aktiv německého těžebního a energetického holdingu Vattenfall.

Tykačovi bude při nakupování radit expertní tým v čele s bývalým obchodním ředitelem ČEZ Alanem Svobodou. „Chceme zůstat zejména v konvenční energetice, kde máme silné know-how,“ nastínil Svoboda. Seven Energy by vedle uhelných a plynových elektráren chtěla investovat do moderních technologiích distribuované výroby a spotřeby i dodávek energií koncovým zákazníkům.

Veškeré obchodní aktivity skupiny na celoevropské úrovni povede Michal Skalka, který byl v minulosti hlavním architektem tradingu ČEZ. Skalkův tým se bude podílet také na analýzách komoditních trhů a tvorbě obchodních výhledů.

Třetí manažerskou osobností Seven Energy je Jan Žižka, který hrál klíčovou úlohu v modernizaci elektráren ČEZ. Jím vedená společnost Sev.en Engineering ve skupině zajišťuje inženýrské a technicko expertní činnosti. Důležitým impulzem pro její vznik byla modernizace dvou bloků v elektrárně Chvaletice, kterou skupina v loňském roce musela převzít do vlastních rukou.

Pavel Tykač majetkově vstoupil těžební skupiny v severních Čechách v roce 2006. Jeho holding patří k největším hráčům v energetice v celém středoevropském regionu.