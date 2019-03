Investor počítá se stavbou asi 110 obytných jednotek. „Nebudou to jen byty, ale i krátkodobé apartmány,“ vysvětlil Vymazal.

Součástí opraveného domu budou i podzemní garáže. Poslouží také lidem, kteří v Typosu nebudou bydlet. „Pod parkem Rooseveltova je bývalá strojovna vzduchotechniky. Nově místo můžeme využít jako parkoviště až pro 170 aut,“ vyčíslil Vymazal.

Vjezd do podzemního parkoviště plánují z Rooseveltovy ulice. „Vzduchotechnika má i nadzemní část, která zasahuje do parku. Po úpravě tam bude nová zeleň,“ popsal Vymazal.

DIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ

V paláci chce obnovit také kulturní sál. „Na spolupráci jsme se dohodli se dvěma divadly. Můžeme pořádat i plesy a kongresy. Sál využije 350 diváků,“ upřesnil Vymazal.

Změny se dotknou i fasády. „Zachováme funkcionalistický vzhled domu. Třeba i pásová okna v prvním patře,“ sdělil Vymazal.

V domě znovu otevřou i pasáž. Vymazal v ní počítá s konferenčními prostory i galerií. V paláci podle něj může být i kavárna a bistro. Pasáž má ústit do parku Roo-seveltova. Vymazal tím chce navázat na původní plány architekta Eduarda Cahy.

Začátek rekonstrukce závisí na změně územního plánu. „Potřebujeme stanovisko odboru územního plánování. Změna by mohla být rychlejší, ale do roku bude snad zanesená,“ uvedl právník společnosti Magnum Zdeněk Joukl.

Zástupci města podle svých slov na změně plánu pracují. „U nekonfliktních případů, třeba jako u Typosu, se budeme snažit o zrychlenou změnu. Odbor územního plánování a rozvoje nyní zpracovává rozdělení těchto novinek, abychom to stihli v nejlepším případě do konce roku. Ale přesně to říct nedokážu,“ informoval radní pro územní plánování Filip Chvátal.

Na opravu se těší třeba Brňan David Ondráček. „Jsem rád hlavně za další parkovací místa. Ale určitě je dobře, že bude palác v centru města i lépe vypadat zvenku,“ prohlásil.