Spotřeba piva v Česku klesá, a to zejména mezi mladší generací, která stále častěji sahá po nealkoholických a lehčích variantách. Studie ukazují, že důvodem je vysoká hořkost a pocit plnosti po klasickém českém ležáku. Pivovary na tento trend reagují rozšiřováním nabídky nealkoholických piv a inovativních produktů.

Česko je ve světě stále bráno jako země pivařů. Piva zde ale lidé pijí stále méně. Mladší generace dává před klasickým českým ležákem přednost „lehčím“ pivům, popřípadě pivům nealkoholickým. Důvodů, proč se tak děje, je hned několik.

Studie společnosti Simply5 ukázala, že pro mnohé mladé dospělé je překážkou vysoká hořkost piva nebo pocit plnosti po napití.

Výsledky průzkumu potvrzuje i šestadvacetiletá Tereza Kolínová. Když s kamarády sedí v jedné z hradeckých hospod, je u stolu jediná, která má před sebou místo ležáku skleničku naplněnou z plechovky nealkoholického piva. „Klasické pivo mi moc nejede. Občas si ho dám, ale vadí mi jeho hořkost. I proto hledám různé alternativy. A když má pivo příchuť nějakého ovoce, raději si dám to," uvedla.

Další výzkum, tentokráte Beverages Omnibus společnosti Kantar, sice klasickému českému ležáku plzeňského typu stále přikládá punc nejoblíbenějšího piva, kdy jej preferuje 78 procent dospělých spotřebitelů, ale zároveň naznačil, že roste skupina těch, kteří tradiční pivo pijí méně často než dřív.

„Zatímco v roce 2015 si ho alespoň jednou týdně dalo 56 procent spotřebitelů ve věku 18 až 30 let, v loňském roce to bylo již jen 42 procent lidí,“ okomentoval výzkum mluvčí Plzeňského Prazdroje Zdeněk Kovář.

Nealkoholická piva jsou stále oblíbenější

Roste také obliba nealkoholických piv. Ta už nejsou jen doménou řidičů. Lidé si je dopřávají na kole, na lyžích, a čím dál víc také v čepované podobě v hospodách při posezení s přáteli.

Pivovary v České republice loni uvařily zhruba 20 milionů hektolitrů piva, což bylo meziročně o 2,7 procenta méně. Klesla i průměrná spotřeba na obyvatele, která dokonce dosáhla historického minima. V porovnání s rokem 2022 se snížila ze 136 na 128 litrů za rok.

Změnu v chování spotřebitelů vnímá i pivovarský expert Tomáš Maier z České zemědělské univerzity v Praze. „Roli zde určitě hraje potřeba vymezit se vůči generaci rodičů, kteří pijí spíše hořčejší piva. Mladí dnes navíc mají výběr, o kterém se naší generaci ani nesnilo,“ uvedl Maier.

Poukázal také na to, že u nás už prakticky vymizeli štamgasti. „Tedy zejména dělnické profese, co se minimálně několikrát týdně staví v hospodě na pár kousků toho samého piva. Dnes, když jde střední generace na pivo, spíš upřednostní pestrost. A chodí do hospod méně často,“ doplnil Maier.

Pivovary přicházejí s novinkami

Na tento trend musí pivovary reagovat. Například experimentální pivovar Proud v nedávné době uvedl na trh pivo Proud. „Nový ležák se vyznačuje nízkou hořkostí, konkrétně 18 IBU, přičemž obvykle mívají české ležáky hořkost vyšší než 30 IBU. Díky nižšímu stupni prokvašení obsahuje pouze 3,9 procenta alkoholu,“ řekl marketingový manažer značky Proud Jakub Marek.

V případě nealkoholických piv pak Plzeňský Prazdroj přidal do svého portfolia Kozla Nealko a Peroni 0.0. „Nyní už je zhruba každé deváté prodané pivo z Prazdroje nealkoholické. Loni jsme výrazný růst zaznamenali především u čepovaného Birellu, a to o neuvěřitelných 17 procent. Tahounem je zejména čepovaná ochucená varianta Pomelo&Grep,“ informoval obchodní ředitel plzeňského pivovaru Roman Trzaskalik.

S pravidelnými inovacemi přichází i Pivovary Staropramen. Letos například společnost představila Staropramen Nealko s novou recepturou. „Další novinkou, kterou letos uvádíme na trh, je pivní mix Cool+. Právě nealkoholické portfolio, piva a pivní mixy, představuje pro pivovary jednu z příležitostí k růstu,“ míní mluvčí společnosti Denisa Mylbachrová.

Na trend naskočil také rodinný pivovar Bernard, který nabízí nealkoholické pivo ochucené grepy. „Rychle si získává oblibu i mezi mladšími lidmi a řada zákazníků si ho také dává řezané třeba s jedenáctkou. Dostanou tak lehké, hořké a osvěžující pivo,“ uvedl za humpolecký pivovar mluvčí Radek Tulis.

Osvědčená klasika

Naopak proti proudu jde severočeský pivovar Svijany. Ten bude i nadále sázet na osvědčenou českou klasiku.

„Neustále rozšiřujeme nabídku nealkoholických nápojů a míchaných nápojů z nealkoholického piva, ale pivo u nás vždy zůstane pivem. I do budoucna se budeme zaměřovat na české pivo plzeňského typu. A věřím, že se mladí ‚vybouří‘ a k osvědčenému dobrému pivu se zase vrátí, tak jako se spotřebitelé vrátili k normálním potravinám od jejich kdysi rovněž dost vzývaných ‚zdravých‘ verzí, v nichž byly tuky nahrazeny škroby a cukry,“ řekl svijanský sládek Petr Menšík.