V okolí tuzemských dálnic a silnic první třídy stále zůstává více než tisícovka nelegálních billboardů, z toho stovky jsou kolem dálnic. Vyplývá to z vyjádření ministerstva dopravy. Zákaz reklam v ochranném pásmu dálnic a silnic první třídy platí více než 15 měsíců.

Odstranění billboardů z ochranného pásma dálnic a silnic první třídy vyžaduje novela zákona o pozemních komunikacích platná od loňského září. Majitelům reklamních ploch nařizuje jejich odstranění, pokud jsou blíže než 250 metrů od dálnic a 50 metrů od silnic první třídy. Legální zůstávají reklamy například uvnitř obcí, v tzv. souvisle zastavěném území, a také pokud byly povoleny podle stavebního zákona.

Podle mluvčí ministerstva Lenky Rezkové bylo k minulému týdnu odstraněno 1712 nelegálních reklam, z toho 912 u dálnic. Loni silničáři před začátkem odstraňování nelegálních poutačů napočítali kolem 3000 těchto zařízení.

"Drtivá většina billboardů od dálnic již byla odstraněna, u zbývajících probíhá postupně správní řízení, které je díky obstrukcím některých vlastníků poměrně zdlouhavé. Rozumní majitelé vzdali svůj tichý boj, dodržují zákon a svoje reklamy si odvezli nebo postupně odvážejí na základě výzev silničních správních úřadů," uvedla mluvčí.

Ministerstvo dopravy se na odstranění billboardů snaží dohodnout s provozovateli. Jeden z největších provozovatelů venkovní reklamy v Česku společnost Czech Outdoor po dohodě s ministerstvem odstranila všechna své nelegální zařízení na podzim, šlo celkem o 663 poutačů.

Pomalý a nedostatečný postup

Podle Vojtěcha Razimy z organizace Kverulant je však postup státu i krajů, které mají na starosti billboardy u silnic první třídy, pomalý a nedostatečný.

"Nejen, že ještě neodstranily více než třetinu nelegálních billboardů, ale pokud víme tak za neodstraňování neudělily jedinou pokutu. Pokud by za každý včas neodstraněný billboard byla pokuta dejme tomu 50 tisíc korun, stát by mohl vybrat více než 100 milionů korun. Majitele billboardů by to bolelo a veřejnost by snad tentokrát neměla oprávněný pocit, že zákon neplatí pro každého," uvedl.

Ministerstvo i krajské úřady se hájí tím, že zákon vyžaduje, aby správní úřad nejprve majitelům a provozovatelům nelegálního poutače doručil výzvu k jeho odstranění. To je podle nich problém, protože u některých firem je složité dohledat jejich zástupce a sídlo.

Ministr dopravy Dan Ťok (za ANO) v minulosti mezi takové provozovatele zařadil například firmu A.C.E. Media, která má oficiální sídlo v USA. Společnost billboardy stále aktivně využívá.