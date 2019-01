Dánsko chce u Kodaně vytvořit devět umělých ostrovů, které mají sloužit zejména průmyslu. Zázemí by na nich mělo najít 380 společností. V plánu jsou ale i zóny pro volnočasové aktivity, mimo jiné rybaření, cyklistiku nebo potápění. O ambiciózním projektu dánské vlády informoval na svém webu týdeník Der Spiegel.

Devět umělých ostrovů nabídne gigantický prostor. Podle týdeníku Der Spiegel dosáhne plocha celkové výměry 3,1 milionu metrů čtverečních (301 hektarů). Délka pobřeží bude v úhrnu činit přibližně 17 kilometrů.

„Všichni mluví o rozvoji města, málokdo ale zmiňuje i rozvoj hospodářství,“ uvítal projekt dánský ministr financí a vnitra Simon Emil Amnitzböll-Bille. „Často se soustředíme to oblast vysoce rozvinutých technologií, ale musíme vyrábět i věci každodenní spotřeby,“ doplnil ministr hospodářství Rasmus Jarlov.

Podle někdejšího ministra hospodářství a současného šéfa svazu zaměstnavatelů Briana Mikkelsen má výstavba nového „evropského Silicon Valley“ vrátit zpracovatelský průmysl zpátky k centru Kodaně. Tvář dánské metropole se totiž během posledních let výrazně proměnila, protože továrny musely uvolnit místo moderním desénovým kancelářím, cyklostezkám a metru.

Po roce 2009 se z Kodaně stalo evropské hlavní město ekologie. Autoři projektu proto mysleli i na veřejnost, zvířata a rostliny. Všechny ostrovy tak mezi sebou propojí zelený pás. Zeleň bude mít na ostrovech celkovou rozlohu 700 tisíc metrů čtverečních a bude sloužit k odpočinku a relaxaci.

Financování zůstává nejasné

Jak ale upozornil týdeník Der Spiegel, financování ambiciózního projektu nazvaného Holmene (Ostrůvky) není zatím zajištěno. Podle střízlivých odhadů se náklady pohybují v desítkách miliard dánských korun. Financováním výstavby devíti ostrůvků se proto v blízké budoucnosti bude zabývat dánský parlament.

Zahájení výstavby umělých ostrovů je naplánováno na rok 2022. O osm let později by měly být k prodeji nabídnuty první parcely. Celý projekt by pak měl být dokončen v roce 2040.