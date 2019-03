„Na místě probíhají stavební práce a parkové úpravy, odstranil se panelový povrch, přibude trávník, lavičky, bude vysázena zeleň,“ řekl Jiří Čáň, správce Nadace pro rozvoj města Pardubice, která projekt připravuje.

Stánek se zmrzlinou, který na místě dlouhá léta stál, se přemístil na protější stranu silnice, kde dnes zahájí prodej oblíbené zmrzliny.

Nová dřevostavba

„V prostoru vyroste nová dřevostavba, v níž bude občerstvení, může se tam točit zmrzlina nebo pivo. Budou tam také záchody,“ dodal Čáň. Bezbariérové toalety budou přístupné i veřejnosti. K občerstvení bude přiléhat také skladový prostor.

„Pokud se to schválí, vybudujeme navíc hřiště na pétanque,“ uvedl Čáň s tím, že nový parčík by měl být hotový do konce června.

Revitalizace území i s dřevostavbou vyjde na 5,7 milionů korun bez DPH a uhradí ji Nadace pro rozvoj města Pardubic.

Později bude upraven i povrch přilehlé silnice, kde bude zvýšený práh ze žulových kostek. „Zvýšený práh má přinutit řidiče v tomto místě zpomalit,“ informovala náměstkyně primátora Helena Dvořáčková.