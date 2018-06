U olomoucké Šantovky lze teď postavit libovolný mrakodrap, kritizuje opozice

Opozice kritizuje olomouckou vládu za to, že pomalu řeší dočasnou stavební uzávěru pro lokalitu Šantovka nedaleko centra Olomouce, kde developer plánuje mrakodrap.

Současně chtějí zařadit na nejbližší schůzi zastupitelstva projednání změny územního plánu, která se týká výškového limitu pro stavby v ochranném pásmu památkové rezervace.

„V současné situaci, kdy zastupitelstvo města vůbec neprojednalo předloženou změnu územního plánu, přetrvává na území bývalého Mila v ochranném pásmu městské památkové rezervace již třetí rok stav abnormálního právního vakua s možností výstavby budovy libovolné výšky,“ poukazovali v dopise adresovaném olomouckému primátorovi zástupci Pirátské strany, hnutí ProOlomouc, Starostů a nezávislých a Strany zelených. Přidalo se k nimi nově založené hnutí Společně.

Zařazení do programu nejbližšího zastupitelstva pak podle nich předpokládá stavební zákon.

„Jeho účelem je zabránit nevratným krokům v dotčeném území, konkrétně se jedná o nebezpečí povolení výškové stavby, která je v zásadním rozporu s připravenou změnou územního plánu,“ napsali.

Vedení města se k třaskavému olomouckému tématu vrátí v červenci.

„Pokud jde o stavební uzávěru, žádost na Radu budu dávat 18. července,“ informoval náměstek primátora Aleš Jakubec (TOP 09).

Právě ve věci územního opatření o stavební uzávěře olomouckým radním vytkla nečinnost i Rada Olomouckého kraje.

Začátkem června vedení olomoucké samosprávy vyzvala, aby ve lhůtě do pěti měsíců vydali územní opatření o stavební uzávěře, nebo ukončili řízení.

Přípravy stavby mohou pokračovat

Tématem výškových budov se zastupitelé naposledy zabývali 4. června, kdy měli rozhodnout o změně územního plánu, jenž by zabránila jejich výstavbě. Tu neodsouhlasili. Nepomohlo ani tajné hlasování.

„Zatím jsem nepodnikl žádné kroky. Píšeme dopis, kde žádáme Krajský úřad o to, aby nám sdělili, jak máme v této věci pokračovat,“ uvedl náměstek Jakubec.

Developer tak zatím může dál pokračovat v přípravách výstavby výškové budovy Šantovka Tower.

„Při realizaci dalších fází projektu Šantovka budeme přistupovat stejně jako dosud s pokorou a úctou k danému místu a historii města Olomouce,“ ujistil po červnovém jednání zastupitelů Juraj Aláč, mluvčí developera, kterého neodhlasování změny územního plánu potěšilo.

Nová podoba zatím utajená

Pro část odborníků i veřejnosti je výšková budova nedaleko historického centra nepřijatelná.

Vadí jim i na novém místě blíže Wittgensteinově ulici, kam ji investor posunul, což označil za vstřícný krok a snahu nalézt kompromisní řešení.

„Stavba mrakodrapu zde odporuje památkovému zákonu,“ varoval historik architektury a člen sdružení Za krásnou Olomouc Rostislav Švácha.

Kritizují také novou podobu „mrakodrapu“, ač ji developer doposud tají.

„Známe jen zákresy do olomoucké siluety. Už z toho se ale dá vyvodit, že žádné zlepšení nenastalo, pokud jde o vztah mrakodrapu k historické rezervaci. Dokonce mě osobně to připadá trochu tlustší těleso mrakodrapu, což by rozhodně situaci ještě zhoršilo,“ varoval historik architektury.