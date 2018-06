Uber má zpátky licenci k provozování svých služeb v Londýně, soud zrušil zákaz

Po „tristní“ zkušenosti v čele ministerstva obrany hodlá Karla Šlechtová (za ANO) předat svému nástupci Lubomíru Metnarovi (za ANO) seznam trestních oznámení. Končící ministryně to dnes na tiskové konferenci uvedla s tím, že „jsou věci, které by měl vědět“. Má za to, že její „protikorupční tažení“ na ministerstvu vadilo mnoha společnostem a politikům, konkrétní ale před novináři nebyla.