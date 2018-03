Uber se dohodl s vládou. Zřídí českou pobočku a přistoupí na EET

Firma Uber zřídí pobočku v České republice a přiměje své řidiče, aby jezdili pouze s licencí a evidovali všechny tržby. To je hlavní výsledek dnešního jednání mezi kabinetem Andreje Babiše a zástupci globální přepravní společnosti. Informaci přinesla Česká televize.

Kvůli údajně neférovým podmínkám, za nichž v Česku podnikají společnosti Uber a Taxify, uspořádali taxikáři již několik protestů. Nejnověji demonstrují každý den hodinu před pražským magistrátem. Protesty byly v reakci na novou dohodu dočasně přerušeny.

Vláda taxikářům slíbila, že připraví novelu zákona o taxislužbě, která podmínky na trhu zrovnoprávní. Představitelé čtyř největších pražských dispečinků však takový postup považují za příliš pomalý a nedostatečný.

Premiér v demisi Andrej Babiš po setkání se zástupci taxikářů na konci února společnost Uber prostřednictvím dopisu vyzval, aby buď začala dodržovat všechny zákony, nebo ukončila své působení v zemi.

Firma Uber dosud sídlila v Nizozemsku, kde také odváděla daně. Na základě dnešní dohody kabinet do konce měsíce uzavře s firmou memorandum. Do konce dubna by pak Uber měl uzavřít s finanční správou protokol o vykazování tržeb.