Vyplněné dotazníky pak musí odevzdat do konce listopadu a vláda začne rozhodovat, které uchazeče přizve do samotného tendru. „Cílem je hodnotit všechny potenciální dodavatele a získat informace potřebné pro zajištění bezpečnostních zájmů. Jde především o vyjasnění vlastnické struktury, dodavatelského řetězce, vazeb dotčených subjektů se státem, problémy s realizací projektů, transfer technologií a know-how,“ uvedl mluvčí Čezu Ladislav Kříž.

Další krok na cestě k pátému bloku na Dukovanech vítají i místní. „Není pochyb o tom, že jaderka je na Třebíčsku i na jižní Moravě jedním z největších a nejlepších zaměstnavatelů, já dostavbu plně podporuji. Jedinou podmínku, kterou mám, je aby ji stavěl někdo s prozápadním směřováním. I když byli vyřazení čínští a ruští dodavatelé, v téhle zemi si člověk nikdy není jistý,“ mínil Martin Staněk z Třebíčska.

Souběžně probíhá také územní rozhodnutí o umístění jaderného bloku. „Příprava podkladů a dokumentace trvala přes dva roky. Celkem jde o více než třicet tisíc stran dokumentace o váze 250 kilogramů. V rámci přípravy podkladů musel přípravný tým získat více než 900 stanovisek, rozhodnutí, souhlasů. Vše jsme předali Stavebnímu úřadu v Třebíči,“ připomněl mluvčí Jaderné elektrárny Dukovany Jiří Bezděk.

Harmonogram přípravy nového jaderného zdroje v Dukovanech

- červen – listopad 2021 – fáze bezpečnostního posouzení uchazečů

- prosinec 2021 – schválení seznamu dodavatelů pro výzvu k podání nabídek

- 2022 – 2023 – průběh tendru a jednání s dodavateli o nabídkách

- 2023 – schválení dodavatele

- 2023 – 2024 – jednání, finalizace a podpis smlouvy s dodavatelem

- 2029 – zahájení výstavby – 2036 – uvedení do provozu

O dostavbě Dukovan pravidelně jedná i sdružení Energetické Třebíčsko, naposledy to bylo u kulatého stolu s představiteli Senátu. „Znervózněla nás informace, že dodavatele a tendr vybere a vyhlásí nová vláda. Nikde ale není jistota, že se ji ale podaří na podzim sestavit. Došlo by k tím dalšímu posunutí termínů. Stálý výbor pro dostavbu jaderných zdrojů nás ujistil o tom, že termín dodrží díky rychlejšímu podepsání smlouvy s dodavatelem, ke kterému by mělo dojít v roce 2024,“ komentoval předseda Energetického Třebíčska Vítězslav Jonáš.

Pravidelná jednání

U kulatého stolu se navíc dohodli, že se budou scházet pravidelně. „Navrhl to pan senátor Vystrčil. Jako výbor se sejdeme vždy jednou za půl roku, aby byl dohled nad tím, zda dochází k plnění harmonogramu a posunu v dalším jednání,“ doplnil Jonáš.

V projednávání je také zákon, který stanoví za jakou cenu bude stát vykupovat elektřinu vyrobenou novým dukovanským blokem. „Po třetím čtení odešel do Senátu, kde o něm budou nadále jednat. Předpokládáme, že se vrátí do Poslanecké sněmovny. Pokud vše půjde dobře, během září by se mohl schválit. Tendr vyvolává nejen politické emoce, ale myslím, že jsme udělali správný krok a díky dotazníku budeme mít i jistotu bezpečnostního charakteru, že jdeme s takto obří investicí správným směrem,“ dodal ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček.