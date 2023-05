Uplynulý rok způsobil nebývalé otřesy na trhu s palivy. Důvodem byly rostoucí ceny energií způsobené zejména ruskou válkou na Ukrajině. Faktury s vyúčtováním za nedávno skončenou zimu vystrašily nemálo svých adresátů. Mnoho lidí ve snaze ušetřit změnilo způsob vytápění svých domů. Odborníci se sice vždy neshodnou na tom, jaký zdroj vytápění bude nejvýhodnější, vjednom ale mají jasno všichni. Stejně jako dosud se vyplatí na nic nečekat a zakoupit si otop na příští zimu již teď na jaře.

Kupit otop na příští zimu se vyplatí již teď, tedy v jarních měsících. Lidé tak výrazně ušetří například na uhlí. | Foto: Deník/Lukáš Kaboň

Proč lze u uhlí ušetřit právě nyní? „Obecně pro jakékoliv zboží platí, že pokud se předzásobíme a půjdeme proti sezonnosti, většinou je jsme schopni koupit o něco levněji,“ konstatoval analytik společnosti Akcenta Miroslav Novák. Stejně jako se tedy vyplatí s nákupem věcí pro prvňky do školy nečekat až na konec prázdnin a zimní oblečení se levněji nakupuje při jarních výprodejích, je podle něj vhodné postupovat i u nákupu otopu.

Také v případě uhlí proto hraje sezona hlavní roli. Doly se totiž snaží těžit stejné objemy suroviny po celý rok. S příchodem teplých dní jim klesnou odběry z tepláren, snaží se proto zboží uplatnit na maloobchodním trhu. „Pozná to i koncový zákazník, kterého proto uhlí vyjde levněji,“ uvedl Martin Procházka ze společnosti Kominík Chotětov.

Jeho firma nyní při odběru metráku nabízí bílinské uhlí ořech 2 za 6,41 koruny a bílinské uhlí kostka za 6,71 koruny. Ještě o něco nižší ceny nabízí kupříkladu ceník prodejce Uhlí Havelka, tam může vyjít kilogram uhlí bílinský ořech 2 či komořanský ořech 1 při odběru jedné tuny na 6,20 koruny. Internetový obchod ridepal.cz inzeruje mostecké uhlí ořech 2 v ceně od 8,05 koruny za kilogram. Ceny uhlí ovšem za půldruhého roku výrazně vyletěly, ještě v prosinci 2021 stál podle statistiků kilogram hnědého uhlí ořech v průměru 4,22 koruny.

I uhlí je lepší koupit na jaře a v létě. Směrem k zimním měsícům se očekává zdražování.Zdroj: Shutterstock

Topit uhlím se přesto podle analytika portálu Cenyenergie.cz Petra Woffa pořád vyplatí. „Uhlí jako topivo pro domácnosti je stále nejlevnější, dokonce levnější než palivové dřevo nebo pelety,“ uvedl Woff.

Loni zaznamenal, že dřevo a pelety podražily kvůli strachu mnoha lidí, že v následujících letech nebudou k dispozici. „Mnozí si je objednávali na dvě, tři sezony dopředu. Tím pádem ceny strašně vylétly,“ konstatoval Woff. K takovým obavám ale nyní podle něj nejsou žádné důvody.

Palivové dřevo navíc nyní výrazně zlevňuje. Kupříkladu Vojenské lesy a statky (VLS) od dubna zlevnily většinu dřeva o čtvrtinu, dřevo z břízy dokonce o 35 procent. Za metr krychlový měkkého listnatého dříví bez daně zaplatí maloodběratelé 1250 korun. „Každoročně vyzýváme odběratele, aby využili posezonní slevy a předzásobili se na další topnou sezonu,“ uvedl výrobní náměstek VLS Ondřej Vybíral.

Kromě nižší ceny má včasný nákup topiva na zimu pro zákazníky i další výhody. Nemusí si dělat starosti o teplo v příští sezoně a nebudou muset na topivo čekat. „Hodně zákazníků řeší nákup uhlí na poslední chvíli a v kombinaci s jeho malým množstvím na trhu se prodlužuje čekací doba na závoz,“ vysvětlil Procházka. Navíc podle jeho zkušeností na podzim více prší, takže náklaďáky s uhlím mívají na podmáčených trávnících potíže s dopravou.

Role uhlí vzhledem k ekologické politice Česka i Evropské unie klesá, přesto by podle analytika Woffa jeho význam lidé neměli podceňovat. Kdo má starý kotel na toto palivo, při jeho spalování ušetří i do budoucna. Tomu, kdo zvažuje nákup nového kotle s životností několik desítek let, ale Woff doporučuje přejít na dřevo. „Je to jistější než topit peletami, které vyžadují zpracování a mají standardizované rozměry. U surového dřeva budete mnohem svobodnější, v lese si můžete natěžit, co potřebujete,“ dodal Woff.

Jaké uhlí si můžete vybrat:



- briketa (velikost nad 1000 mm)

- kostka (zrnitost 40 – 100 mm) vzhledem ke své velikosti dokáže déle žhnout

- ořech 1 (zrnitost 20 – 40 mm) vhodný do kotlů s jemnějším roštem

- ořech 2 (zrnitost 10 – 20 mm) používá se do automatických kotlů se zásobníkem



(rozměry jsou orientační, jednotliví prodejci mohou používat vlastní klasifikaci)



