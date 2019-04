Přední domácí producent firmám i domácnostem dodává své Bílinské nízkosirnaté uhlí. Ročně se ho v maloobchodě prodá kolem 1,2 milionu tun, záleží ovšem na délce topné sezony. A kolik mohou ušetřit lidé, kteří vyrazí nakupovat včas? Celková úspora může být v rozmezí pět až deset procent v závislosti na regionu a způsobu dopravy uhlí na koncový uhelný sklad,“ konstatoval Kopecký.

Slevy v podobné výši nabízí rovněž e-shop s uhlím ridepal.cz. Devítiprocentní slevu zákazníkům přinese včasný nákup hnědého uhlí pro automatické kotle v balení po 800 kilogramech. Běžně stojí 4,75 tisíce korun, nyní méně než 4,3 tisíce. U černého uhlí pro klasická kamna o stejné hmotnosti je inzerovaná sleva ještě o dvě procenta vyšší – z 6,92 tisíce na 6,15 tisíce korun.

Lidé zvolna vyřazují z provozu staré neekologické kotle 1. a 2. třídy, protože za tři roky bude jejich provoz zakázán. S využitím kotlíkových dotací, jejichž třetí a poslední vlna právě startuje, si místo nich nechávají instalovat modernější kotle. Současně se mění poptávka po sortimentu paliva. „Zatímco klesá poptávka po produktech kostka a ořech 1, dochází zároveň k nárůstu prodeje ořechu 2, který je vhodný pro topení v moderních ekologických kotlích 5. třídy,“ vysvětlil Kopecký.

Cena dřeva klesá

Vzhledem k překotné těžbě dřeva způsobené kůrovcovou kalamitou na trhu klesá cena dřeva, které se hromadí ve skladištích lesních závodů. Český zákazník při nákupech obvykle hledí zejména na nízkou cenu, proto by o levné dřevo mohl mít větší zájem než dosud. Prodejci uhlí však zatím nic takového nepocítili. „Dřevo by před použitím v kotli mělo nejdříve vyschnout. Z tohoto důvodu by mohlo být využitelné v následujících topných sezonách,“ dodal mluvčí.

Šanci zlepšit vytápění i své bydlení mají při přechodu z pevných paliv na plyn díky nové soutěži Deníku a Českého plynárenského svazu i naši čtenáři. Tři z nich získají čtvrt milionu korun na rekonstrukci prostorů bývalé kotelny a skladu paliva podle svých přání. Stačí málo. Pomocí webu kotelna.denik.cz poslat do 13. května video, text či obrázek vaší vize, na co byste bývalou kotelnu při přechodu na plyn předělali.