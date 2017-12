/INFOGRAFIKA/ Uhlí překonalo nejtěžší léta nerovného souboje s masivně dotovanými obnovitelnými zdroji energie, v jehož důsledku klesala jeho spotřeba a krachovaly tradiční těžební i energetické společnosti. Příští rok má poptávka po černé surovině opět vzrůst, zejména díky rychle se rozvíjejícím asijským ekonomikám.

Těžební stroje v při dobývání uhlíFoto: CC BY 3.0, CSIRO, WikiCommons

Světová spotřeba uhlí za poslední tři roky klesla o více než čtyři procenta na loňských 5,36 miliardy tun. Uhlí muselo částečně ustoupit rychlému nástupu obnovitelných zdrojů, jejichž energie výrazně zlevňuje, ale také zemnímu plynu.

Trend se má nicméně opět obrátit. Klesající spotřebu v USA nebo Evropské unii vynahradí především poptávka ve velkých asijských zemích, takže uhelný průmysl se ve střednědobém výhledu o svůj osud obávat nemusí. Vyplývá to z obsáhlé analýzy, kterou v Paříži zveřejnila Mezinárodní agentura pro energii (IEA).

Z ní vyplývá, že se poptávka po uhlí ve světě bude vyvíjet značně odlišně. Do roku 2022 poněkud zeslábne v Evropě, USA, Kanadě i v Číně, mohutně investující do obnovitelných zdrojů. V jiných důležitých zemích naopak vzroste.

Týká se to v prvé řadě Indie, druhého největšího spotřebitele uhlí, kde bude pokračovat rychlý růst populace a industrializace. Spotřeba tam v následujících čtyřech letech podle odhadů stoupne skoro o čtvrtinu na 685 milionů tun. Indie buduje svoji infrastrukturu, hodlá proto zvýšit výrobu oceli a v ní se bez uhlí neobejde.

Mnohem více uhlí bude spalovat ještě pět dalších významných asijských zemí, kde jsou v současné době rozestavěny četné uhelné elektrárny. Experti IEA jmenují Pákistán, Indonésii, Vietnam, Malajsii a Filipíny.

Spotřeba v Číně poroste ve střednědobém výhledu jenom mírně, což souvisí s bojem, který Peking vyhlásil silně znečištěnému ovzduší. „Nebe nad naší zemí bude zase modré,“ slíbil premiér Li Kche-čchiang. Čína nadále nicméně bude mít největší vliv na světový trh s uhlím, neboť na ni připadá skoro polovina globální spotřeby.

Poptávka by se měla zvyšovat také v zemích na území bývalého Sovětského svazu, ale i v Africe a na Blízkém východě.

Ve vyspělých západních zemích je tendence opačná. Ve Spojených státech přestalo být uhlí loni vůbec poprvé v jejich historii největším zdroje energie. Pocházelo z něj 30,4 procenta elektřiny, zatímco ze zemního plynu skoro 34 procent. Celková spotřeba uhlí v USA v roce 2016 proti předchozímu roku klesla o 7,5 procenta na 665 milionů tun. Do roku 2022 by měla klesnout o dalších zhruba pět procent.

Ještě více než v USA klesla loni spotřeba v Evropské unii, a to o osm procent na 632 milionů tun. Ale stalo se tak hlavně zásluhou vystupující Británie, která uhlí nahradila jiným fosilním palivem – zemním plynem.

Hlavními spotřebiteli uhlí v Evropské unii zůstává s 230 miliony tun Německo a Polsko s celkovou spotřebou 136 milionů tun. Závislost Německa na uhlí se v posledních letech výrazně zvýšila zejména kvůli úplnému odklonu od jaderné energie.