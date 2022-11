Ruský vicepremiér Alexandr Novak dnes zopakoval varování, že Rusko přestane dodávat ropu a ropné produkty do zemí, které přijmou opatření ke stanovení cenového stropu. Jeho zavedení prosazuje Evropská unie a skupina vyspělých zemí G7.

„Pokračující ničení ukrajinské energetické infrastruktury vedlo k výraznému nedostatku elektřiny, ke zvýšení jejích nákladů, k nedostatku paliva a náhradních dílů,“ stojí v dopise, do kterého měl Bloomberg možnost nahlédnout. Podle dopisu, který podepsal generální ředitel společnosti Ukrtransnafta, se také zvýšily náklady na organizaci bezpečných pracovních podmínek pro personál a náklady na ochranu zařízení.

Poškození plynovodů Nord Stream bylo sabotáž, potvrdilo Švédsko. Našlo výbušniny

Družba přivádí ruskou ropu i do České republiky, zdražení se tak bude týkat i České republiky. Téměř polovina ropy do země proudí právě Družbou a významný objem zdejších paliv se nakupuje v Maďarsku a na Slovensku, sdělil ČTK analytik společnosti XTB Jiří Tyleček. „Zvýšení poplatku o 18 procent na 13,60 eura za tunu však není tak zásadní, aby pohnul s cenami na čerpacích stanicích. Tuna ropy stojí dnes přibližně 15 tisíc korun, takže zvýšení poplatku přibližně o 60 korun zvyšuje její cenu asi o 0,4 procenta,“ uvedl Tyleček.

Růst poplatku podle Tylečka nelze posuzovat standardní optikou. „Udržování provozu ropovodu na Ukrajině ve válce si nese zvýšené náklady. Netroufám si tak tvrdit, že poloviční nárůst poplatku za poslední rok je vysoký nebo nízký. Osobně považuji za malý zázrak, že vzhledem k situaci na Ukrajině ropovodem Družba stále teče ropa do střední Evropy,“ dodal. Ukrajina zvýšila poplatek za tranzit už v dubnu. Za rok je tak cena za přepravu ruské ropy přes Ukrajinu ropovodem Družba do zemí střední Evropy vyšší asi o 51 procent.

Minulý týden se tok ruské ropy do střední Evropy na den zastavil. Podle sdělení Ukrajinců byla příčinou dělostřelecká palba, která zasáhla transformátor nutný pro fungování ropovodu Družba na ukrajinském území. Rusko ten den podle kyjevského letectva odpálilo na Ukrajinu asi 100 raket.

Za dva týdny vstoupí v platnost sankce Evropské unie na dovoz ruské ropy. Rusko ale mezitím přišlo o 90 procent svého trhu v severních zemích EU, píše Bloomberg.

Do Rotterdamu, což je pro Rusko jediná zbývající evropská destinace pro námořní dodávky mimo oblast Středozemního a Černého moře, Rusko během čtyř týdnů do 18. listopadu dopravovalo pouze 95 tisíc barelů suroviny denně. Ještě začátkem února přitom putovalo do přístavů v regionu denně více než 1,2 milionu barelů ropy. Státy jako Litva, Francie a Německo tento dovoz ale před několika měsíci zastavily. Polsko je následovalo v září.

Obavy z přicházející zimy. Ukrajina plánuje dobrovolnou evakuaci některých měst

Evropská unie se dohodla, že od 5. prosince přestane dovážet ruskou ropu a o dva měsíce později i ropné produkty. Ve stejné datum pak má začít platit cenový strop na dodávky ropy po moři, na jeho konkrétní částce se ale ještě partneři neshodli. Z embarga bude dočasně vyňata přeprava ropy ropovodem Družba. Embargo je součástí sankcí, které západní země zavádějí vůči Rusku za jeho invazi na Ukrajinu.

Ruský vicepremiér Novak dnes podle agentury TASS označil stanovení cenového stropu za narušování tržních principů. Sdělil také, že Rusko neplánuje vyvážet ropu do zemí, které se na zastropování budou podílet, a místo toho ji bude dodávat „tržně orientovaným partnerům“. Zastropování cen by podle něj mohlo vést i ke snížení těžby suroviny. Rusko dříve varovalo i před zastavením dodávek zemního plynu státům, které na tuto surovinu zavedou cenový strop.