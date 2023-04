Česko zatím nechystá zákaz dovozu obilí a dalších zemědělských komodit z Ukrajiny. Oznámil to v tiskové zprávě ministr zemědělství Zdeněk Nekula (KDU-ČSL). Zákazy, které zavedly v posledních dnech Polsko, Maďarsko a Slovensko, jsou podle něj v rozporu s podmínkami jednotného trhu Evropské unie i Světové obchodní organizace (WTO). Země, které zákazy zavedly, opatření zdůvodňují potřebou ochrany domácích zemědělců před dovozem levných komodit i ochranou zdraví spotřebitelů.

Ministr zemědělství Zdeněk Nekula | Foto: Deník/Zbyněk Pecák

„V průběhu víkendu jsem téma dovozů zemědělských komodit z Ukrajiny řešil přímo s (evropským) komisařem pro zemědělství Januszem Wojciechowským. Ptal jsem se ho, jaká bude reakce Evropské komise na oznámený zákaz dovozu ze strany Polska a Maďarska. Jednoznačně mi potvrdil, že podobná jednostranná opatření jsou nepřijatelná,“ sdělil Nekula.

Téma dovozu z Ukrajiny bude zařazeno na jednání ministrů zemědělství EU 25. dubna.

Ukrajinské obilí se po začátku ruské invaze na Ukrajinu kvůli zablokovaným přístavům začalo převážet pozemní cestou přes Polsko a další země. Dostalo se tak na trhy těchto tranzitních zemí, ačkoli původně mělo směřovat do Afriky a na Blízký východ. Po protestech polských zemědělců, že nemohou tomuto levnému dovozu cenově konkurovat, oznámila polská vláda v sobotu, že zakázala dovoz obilí a dalších potravin z Ukrajiny. Oznámení stejných zákazů následovalo v neděli v Maďarsku a v pondělí na Slovensku.

Zákaz na Slovensku tamní úřady odůvodňují také ochranou zdraví spotřebitelů. V části obilí dovezeného z Ukrajiny totiž testy potvrdily výskyt pesticidu, který není v EU povolen. Slovensko proto už před zastavením dovozu zakázalo zpracovávání již naskladněného ukrajinského obilí.

Zpřísnění kontrol

Česko kvůli možnému výskytu pesticidů zpřísnilo kontroly tranzitu zemědělských komodit. Testy zatím neodhalily žádný závadný vzorek, uvedlo ministerstvo zemědělství. „Ochrana zdraví českých občanů je pro mě absolutní priorita, proto v intenzivních kontrolách budeme nadále pokračovat a v případě pozitivního nálezu budeme likvidovat celé zásilky,“ sdělil ministr Nekula.

Státy EU by podle něj měly, co nejvíce přispět k vývozu ukrajinské zemědělské produkce do zemí mimo unii. „Jednostranné zákazy jednotlivých zemí ale nic nevyřeší. Musíme najít shodu v celé EU na pravidlech, za jakých bude probíhat tranzit zemědělských komodit z Ukrajiny do evropských přístavů, a aby z nich produkce dále směřovala do zemí mimo EU, které jsou na ukrajinské produkci závislé,“ uvedl Nekula.

S ostatními unijními ministry zemědělství a Evropskou komisí chce proto řešit také podobu fungování koridorů solidarity, tzv. Solidarity Lanes. Šest zemí EU včetně ČR také podle dřívějších informací žádá vytvoření evropského nástroje na výkup levného ukrajinského obilí či zavedení celních kvót na dovoz ukrajinských zemědělských produktů na unijní trh.