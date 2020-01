Záměr je jednoduchý: nabídnout takové dálniční spojení, aby řidiči, kteří nepotřebují jet do míst, kde je tlačenice, se této oblasti mohli vyhnout a zvolit pro tranzit jinou trasu. Podle ministrových představ by tomu pomohl velký „okruh“ vzdálenější od Prahy, který by propojoval například oblasti Plzeňska, Táborska a Havlíčkobrodska, ale i významnou část středních Čech: včetně Hořovicka, Příbramska, Benešovska, Čáslavska, Kolínska, Poděbradska, Benátecka, Mělnicka, Slánska či Novostrašecka.

Vize, již ministr zveřejnil ve čtvrtek, je úplnou novinkou, zcela nad rámec dosavadních rozvojových koncepcí dostavby dálnic. Obnášela by vybudování čtyř set kilometrů nových dálnic doplňující síť těch současných a aktuálně plánovaných (ve středních Čechách kromě Pražského okruhu koncipovaných jako „paprsky“ směrující k hlavnímu městu).

Zatím jde o pouhé úvahy

Plánování, kudy přesně by měly trasy zvažovaného okruhu vést, zatím není na pořadu dne. Na podrobné přípravy bude čas až tehdy, pokud padne rozhodnutí, že tohle je správná cesta. Záměr je nyní ve stadiu úvah, zdůraznil Deníku mluvčí ministerstva František Jemelka. „Ředitelství silnic a dálnic má vizi rozpracovat a připravit studie, jestli je to vůbec reálné,“ řekl Deníku. S tím, že jasněji by mělo být do dvou let: rozhodnutí, zda se tyto záměry zařadí do investičních plánů, by mělo padnout v období let 2021 – 2022.

V případě souhlasu by se rozjela vlastní příprava staveb, s níž se předběžně počítá do roku 2030. Nejde přitom jen o to vypracovat projekty. Je třeba stavby zanést do územních plánů, zásad územního rozvoje, získat stanovisko v procesu EIA (posouzení vlivu na životní prostředí), územní rozhodnutí, stavební povolení, vykoupit pozemky… Musí se také řešit financování, na němž by se zřejmě podílel také privátní sektor. Následně by se mohlo stavět – a to v období do roku 2050.

Obce ani kraj nic nevědí

O tom, co by jim jednou mohlo vyrůst za humny, zatím na radnicích nevědí. „Informace jsme zaznamenali z médií, ale oficiálně jsme nikým osloveni nebyli,“ řekla Deníku za Městský úřad v Kolíně asistentka starosty Šárka Hrubá. S tím, že jiné než zprostředkované zprávy k dispozici nejsou. Podobná slova slyšel Deník i jinde; nanejvýš s dodatkem, že území plán počítá s rezervou pro vlastní obchvat, avšak novou dálnici do něj zatím nikdo nemaloval. Stejné je to i na krajském úřadu a na krajské správě silnic: nelze nic komentovat, protože chybějí jakékoli bližší informace.

Jinak to podle slov mluvčího Jemelky aktuálně ani být nemůže. „Zatím je to jenom vize; vše je úplně na počátku,“ upozornil.

Nová dopravní spojení navržená k prověření



- Plzeň (D5) – Tábor (D3) – Humpolec (D1)



- Humpolec (D1) – Poděbrady (D11) – Mělník – Nová Ves (D8) – Slaný (D7) – Řevničov (D6)



- Řevničov (D6) – Plasy – Plzeň (D5)



- Doplňující příčné spojení Hořovice (D5) – Olbramovice (D3) k odlehčení tranzitu mezi dálnicemi D1 a D5



- Zvažovaný celek, dálniční „okruh“, by měl měřit celkem 442 km; v případě 396 km by se jednalo o nově budované úseky (zbývajících 46 km představují části již existující dálniční sítě)



Zdroj: Luděk Sosna, Ministerstvo dopravy ČR