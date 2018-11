UNESCO ocenilo modrotisk. Připsalo ho na seznam nehmotného dědictví

Česká republika má další zápis na seznamu nehmotného kulturního dědictví UNESCO. Po bok loutkářství či jízdy králů se zařadila textilní tiskařská technika s názvem modrotisk. Ke společné žádosti o zápis výjimečné techniky do listiny se připojilo také Slovensko, Německo, Rakousko a Maďarsko.

Pro Česko jde již o šestou položku na seznamu nehmotného kulturního dědictví. Naposledy byla v roce 2016 přijata společná nominace se Slovenskem na zápis loutkářství. Dále je na listině také sokolnictví, slovácký tanec verbuňk, masopustní obchůzky a masky na Hlinecku a jízdy králů na jihovýchodě České republiky.

Technika modrotisku spočívá ve využití rezervážní směsi, která zabrání proniknutí barvy k textilu, k vytvoření požadovaného vzoru. „Vzory, které vychází z regionálních či křesťanských motivů, se na látku aplikují pomocí ručně vyráběných desek, které mohou být až 300 let staré,“ vysvětluje organizace na svých webových stránkách.

„V současné době technologii používají zejména malé rodinné dílny. Tradice se udržuje často až po sedm generací. Každá dílna vyžaduje spolupráci několika členů rodiny. Tradiční dovednost dodnes vychází z rodinných deníků, které se datují do 19. století,“ dodávají zástupci UNESCO.

Podle mluvčí ministerstva kultury Simony Cigánkové vzala komise v potaz mimořádnou univerzální hodnotu modrotisku. „Význam díla musí široce přesahovat národní hranice a je potřeba je zachovat pro příští generace. V případě modrotisku jde o ukázku výrazného řemeslného umu lidské tvořivosti a provázanosti našich zemí. Výbor letos posuzuje na čtyřicet žádostí,“ řekla pro Českou televizi.

Nejvyšší ocenění i závazek

Nadšení ze zapsání na seznam neskrýval Jiří Danzinger mladší, vedoucí dílny v Olečnici, která patří mezi poslední dvě modrotiskařské dílny na jižní Moravě. „Jste první, kdo nám to říká. Je to pro nás obrovské zadostiučinění. Jak vidno, to, co děláme, má smysl. Už chladíme šampaňské,“ neskrýval radost.

Modrotisk měl podle něj i slabší chvilky. „Prošel si různými vlnami. Bylo lépe, bylo i hůř, ale nakonec vše přežil. Určitě nám toto ocenění pomůže i v další propagaci naší ruční výroby modrotisku. Je to pěkná živnost,“ dodal šéf tradiční rodinné firmy, jejíž kořeny sahají až do roku 1816. „V podstatě se jedná o nejvyšší ocenění, jakého můžeme dosáhnout. Ale zároveň je to velký závazek. Určitě nezpychneme, jde nám hlavně o pokračování v tradici a udržení tohoto řemesla,“ doplnil Jiří Danzinger starší.

Ve Strážnici, kde leží druhá zbývající jihomoravská dílna, si od zápisu na seznam UNESCO slibují hlavně větší publicitu modrotisku. „Záleží nám na tom, aby tato výroba zůstala zachována, a myslíme si, že být součástí UNESCO tomu hodně napomůže. Zároveň se o nás dozví více turistů, pro které pořádáme exkurze,“ řekla již dříve dcera nynějšího spolumajitele dílny Iva Bartošková.

Žádosti o nominaci do seznamu předcházely asi dva roky příprav. „Museli jsme se například zavázat, že nadále zachováme technologické postupy a že jsme schopni zajistit pokračovatele dílny,“ doplnila Bartošková.

Tanec i wrestling

Mezinárodní výbor UNESCO (Organizace OSN pro vzdělání, vědu a kulturu) dnes bude na svém zasedání na Mauriciu rozhodovat také o výhradně českém zápisu tradiční krkonošské výroby vánočních ozdob.

Seznam nehmotného kulturního dědictví dnes obohatilo již několik tradic z různých koutů světa. Patří mezi ně například soubor tanců Yalli z Nachičevanské autonomní republika v Ázerbájdžánu, kambodžský dramatický tanec Lkhon Khol Wat Svay Andet, egyptské maňáskové divadlo nebo obřady keňských Masajů.

Úspěch přinesla i vzájemná spolupráce Severní a Jižní Koreje. Mezinárodní výbor přistoupil na společný návrh obou zemí a na seznam nehmotného dědictví připsal i tradiční korejský wrestling Ssireum.