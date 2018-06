Únikové hry. Nový trend, jak trávit volný čas, pohltil metropoli

Praha se po Budapešti stává evropským centrem únikových her. Nový druh zábavy se rychle uchytil a v metropoli si ho vyzkoušely již tisíce lidí. Jedna nová hra zde průměrně vznikne za 14 dní.

Na otázku, čím to je, že mají únikovky v Praze a Česku takové renomé, odpovídá recenzent únikových her Petr Hučík jednoduše: „Češi jsou odjakživa hraví, máme tu historii táborů, bojovek a Rychlých šípů.“

Hry se nejčastěji odehrávají ve sklepních místnostech a jsou určené pro tým 2-6 hráčů, jejichž úkolem je během určitého časového úseku opustit místnost nebo vyřešit základní záhadu. Hráči odhalují a dešifrují různé logické hádanky, spolupracují při hledání klíčů a tajných úkrytů.

Každý hráč z týmu si tak najde svoje a zapojí se dle svých možností. Někdo je lepší na šifry, někdo jiný na odhalování tajných místností a někdo se neštítí sáhnout do kýble slizu a vytáhnout z něj klíč. „Nejlepší je mít rozmanitý tým, protože každý vidí něco jiného a řeší hádanky jinak,“ doplňuje Hučík.

Je to bezpečné

Při základním popisu někoho napadne, že se zákonitě zasekne už na začátku nebo že by taková hra mohla být nebezpečná. „Hry jsou nastavené tak, aby si je hráči užili. Jsou neustále sledováni přes kamerový systém, takže se nemůže nic stát. Mohou si také říci o nápovědu, která je posune dál tak, aby hru dokončili,“ uklidňuje designér únikových her Martin Vaňo. Hry se nedoporučují lidem s epilepsií nebo klaustrofobií, proto je důležité u provozovatele ověřit, jestli ve hře nečeká něco, co by mohlo na nemocné negativně zapůsobit.

První únikové hry v Evropě vznikly v roce 2012 a od té doby se z nich stal globální fenomén. Do české metropole se dostaly v roce 2013. Od té doby se Praha dostala na evropský vrchol. „V tuhle chvíli je v Praze 142 únikových místností, včetně těch chystaných, které provozuje 55 společností,“ počítá Vaňo.

Byznys, kde si pomáhají

Přesto, že jde o tvrdý byznys, provozovatelé únikovek spolupracují. Jsou totiž na jedné lodi. Pokud se hráči nebude líbit jeho první hra, nejspíš už si nezahraje nikdy žádnou. „Všichni provozovatelé si v konečném důsledku pomáhají. Když vytvoří dobrou hru, pomůžou celému trhu,“ říká Hučík.

„Hlavní nevýhodou únikovek je, že jsou jednorázové. Když si ji zahrajete, nemáte už důvod jí hrát znovu, protože všechny hádanky znáte. Pokud provozovatel nemá v portfoliu další hru, přichází o budoucí zákazníky,“ vysvětluje Petr Hučík. Aby provozovatelé nalákali více hráčů, překládají své hry do angličtiny.

Pražské prvenství

Myšlenka únikových místností pochází z Japonska, odkud se rozšířily do Budapešti a záhy na to do Prahy. „Určitě máme v Praze prvenství v počtu únikových her, řekl bych že každých 14 dní tu vzniká nová hra. Oproti Budapešti máme zpoždění, ale v Maďarsku fenomén už upadá a Praha stoupá k vrcholu,“ popisuje stav v metropoli Hučík.

Existuje i pomyslné mistrovství světa v hraní únikových her. Loni zástupci České republiky chyběli, letos si to chtějí vynahradit. „Už jsme psali organizátorům, aby na nás tento rok nezapomněli a že určitě za Českou republiku přijedeme,“ těší se Hučík.