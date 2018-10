Úniky dat, soud a tlak na Zuckerbergovo odstoupení. Facebook čelí krizi

Americká společnost Facebook se potýká s narůstajícím množstvím potíží. I přes snahu o posílení ochrany se objevují stále další úniky dat, firma navíc čelí žalobě, že v roce 2016 uváděla vysoce nadhodnocené údaje o účinnosti reklam. Někteří investoři dokonce požadují, aby zakladatel sociální sítě a předseda správní rady Mark Zuckerberg odstoupil z funkce.

Po Zuckerbergově konci v čele firmy volá podle televizní stanice CNBC řada významných investorů včetně veřejných penzijních fondů či státních úředníků. Návrh je však spíše symbolickým gestem, protože zakladatel společnosti má nad správní radou naprostou kontrolu.

„Je potřeba, aby se správní rada Facebooku zavázala bojovat se skutečnými hrozbami, které dopadají na společnost, její akcionáře a prostřednictvím nich na těžce zasloužené penze tisíců zaměstnanců města New York,“ řekl CNBC představitel jednoho z penzijních fondů Scott Stringer. „K tomu, aby se společnost mohla posunout vpřed a znovu si získat důvěru američanů a investorů, je třeba nezávislá správní rada.“

Odstoupení Marka Zuckerberga požaduje například také investiční společnost Trillium Asset Management. Podobné pokusy se objevily již v minulosti, pokaždé však skončily neúspěšně. O aktuálním návrhu budou akcionáři hlasovat na setkání v příštím roce.

Úniky dat

Jedním ze zásadních problémů firmy jsou opakované úniky dat, kterým společnost čelí i přes snahu o posílení bezpečnostních opatření. Poslední z nich společnost odhalila v průběhu září poté, co zaznamenala podezřelou aktivitu u celé řady účtů.

Následné vyšetřování prokázalo, že skupina hackerů zneužila chybu v systému k získání krátkodobé kontroly nad přibližně 30 miliony uživatelských účtů. Útočníci předtím, než se podařilo chybu opravit, získali přístup k milionům e-mailových adres a telefonních čísel.

Podle deníku The Wall Street Journal (WSJ) Facebook předpokládá, že za útokem stála skupina vydělávající peníze prostřednictvím reklamy. Interní vyšetřování odhalilo, že hackeři s největší pravděpodobností patří ke skupině facebookových a instagramových spammerů, kteří se prezentují jako marketingová společnost. Jejich aktivity podle WSJ bezpečnostní tým Facebooku sleduje dlouhodobě.

Soud kvůli falešným údajům

Reputaci společnosti nepomáhá ani soudní řízení, které započalo říjnu roku 2016. Facebook podle obžaloby poskytoval klientům nepravdivá a výrazně nadhodnocená data o poštu shlédnutí reklam, a to po dobu více než jednoho roku.

Podle aktuálních informací šlo navíc o daleko výraznější problém, než sama firma v minulosti prezentovala. Facebook v září 2016 připustil, že čísla sledovanosti reklam byla vinou chyby dlouhodobě nadhodnocena přibližně o 60 až 80 procent. Říjnová žaloba však společnost obvinila, že neposkytuje pravdivé informace.

Nejnovější zjištění ukázala, že reálně došlo k daleko vyššímu nadhodnocení údajů, a to v rozmezí od 150 až do závratných 900 procent. Firma navíc měla chybu odhalit více než rok předtím, než o ní informovala veřejnost.

„Namísto toho, aby chybu v lednu 2015 opravili, došli k závěru, že by to mohlo poškodit jejich reputaci,“ tvrdí obžaloba. Ta podle CNBC požaduje „vyplacení náhrady škody, zaplacení pokuty a uhrazení soudních nákladů a dalších poplatků“. Konkrétní suma však zveřejněna nebyla.

Facebook však taková tvrzení odmítá. Chybu měl odhalit v srpnu 2016 a opravit ji ještě předtím, než celý případ v září zveřejnil. Společnost zároveň uvedla, že za nepravdivé údaje neúčtovala společnostem navýšené poplatky.

V prohlášení pro CNBC zástupci Facebooku uvedli, že celou kauzu považují za bezpředmětnou. „Obvinění, že jsme jakýmkoli způsobem skrývali problém před našimi partnery, jsou lživá,“ uvedla společnost. „O chybě jsme zákazníky informovali ihned poté, co jsme ji odhalili.“