Unipetrolu ve třetím čtvrtletí klesl zisk, tržby vzrostly

Holdingu Unipetrol ve třetím čtvrtletí letošního roku klesl zisk o 16 procent na 1,3 miliardy korun, tržby však o 16 procent vzrostly. Hospodářské výsledky největšího petrochemického podniku v Česku ovlivnily především rostoucí ceny ropy a z toho plynoucí nižší marže v rafinérské i petrochemické části.

Unipetrol ve třetím čtvrtletí letošního roku zvýšil meziročně své tržby o pět miliard korun na 36 miliard korun. Provozní zisk před úroky, daněmi, odpisy a amortizací (EBITDA LIFO) činil dvě miliardy korun. Jedná se o první výsledky po zářijovém odchodu firmy z pražské burzy.

Investice ve třetím čtvrtletí dosáhly výše 1,9 miliardy korun, přičemž směřovaly především do výstavby nové polyetylenové jednotky PE3, do plánované odstávky petrochemických výrobních jednotek v Litvínově, do plánované odstávky výrobních jednotek v Neratovicích, do výstavby nové teplárny etylenové jednotky a do pokračující modernizace čerpacích stanic Benzina.

V rukou PKN Orlen

„Nejvýznamnější událostí uplynulého čtvrtletí byla mimořádná valná hromada, na které byl odsouhlasen přechod všech akcií naší společnosti do rukou skupiny PKN Orlen, která se tak začátkem října stala jediným vlastníkem skupiny Unipetrol,“ řekl generální ředitel společnosti Krzysztof Zdziarski.

„V září jsme v rafinérii v Litvínově úspěšně realizovali plánovanou technologickou odstávku petrochemické části, během které došlo mimo jiné k napojení nové teplárny, jejíž stavba pokročila do další fáze,“dodal Zdziarski.

Objem zpracované ropy činil dva miliony tun. Výrobní kapacity v rafinérské části Unipetrolu byly využity na 92 procent.

V maloobchodním segmentu Unipetrol pokračoval v investicích do modernizace čerpacích stanic Benzina a rozvoje konceptu občerstvení Stop Cafe. Ten ve třetím čtvrtletí Benzina rozšířila na dalších 19 čerpacích stanic. Celkově tak mohou zákazníci využívat nabídku občerstvení Stop Cafe již na 248 stanicích ze současných 406 čerpacích stanic. Unipetrol tím v třetím čtvrtletí letošního roku posílil vedoucí pozici značky Benzina na trhu čerpacích stanic v České republice, když zvýšil její tržní podíl na 22,9 procenta (k 31. červenci 2018).

Významný hráč

Skupina Unipetrol je největší rafinérskou a petrochemickou společností v Česku. Zaměřuje se na zpracování ropy a na výrobu, distribuci a prodej pohonných hmot a petrochemických produktů – zejména plastů a hnojiv. Ve všech těchto oblastech patří k významným hráčům na českém i středoevropském trhu. Do skupiny Unipetrol spadají rafinérie a výrobní závody v Litvínově a Kralupech nad Vltavou, společnost Paramo se značkou Mogul v Pardubicích a Kolíně, neratovická společnost Spolana a dvě výzkumná centra v Litvínově a Brně.



Součástí Unipetrolu je i síť čerpacích stanic Benzina, která je s počtem 406 stanic největším řetězcem v Česku. Unipetrol je v České republice jedna z největších firem z hlediska obratu. Za loňský rok utržila přes 122 miliard korun a zaměstnává více než 4 600 lidí. V roce 2005 se Unipetrol stal součástí skupiny PKN Orlen, která je největším zpracovatelem ropy ve střední Evropě.