Ostravská univerzita zveřejnila podobu nové budovy „ekonomky“

Část zainteresovaných se už smířila s tím, že na nejvyšších pozicích Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava převládá názor přesunout ekonomickou fakultu (EKF) do kampusu.

Nová budova Ekonomické fakulty VŠB-TUO by měla vzniknout jako přístavba současné budovy H a pomoci při vzniku univerzitního náměstí v samotném srdci kampusu.Foto: archiv VŠB-TUO

Vizualizace pravděpodobně nové budovy ale v některých vzbuzuje rozpaky. Mezi zaměstnance, studenty i zájemce veřejnosti se parametry budovy dostaly už na nedávném zasedání akademického senátu EKF, kde rektor univerzity Václav Snášel obhajoval variantu přesunu ekonomů do kampusu.

„Musíme vybudovat něco, co lze v kontextu nazývat plnohodnotnou fakultou. Není to jen soubor kanceláří, ale i knihovna, menza, sportoviště či dimenzované parkování. To vše v kampusu máme,“ prohlásil tehdy rektor před patnáctkou senátorů a desítkami dalších posluchačů.

Podobě a umístění nové fakulty věnoval obzvlášť pozornost.

Zvažovaly se totiž dvě možnosti, kde a jaká fakulta v kampusu vznikne buďto nahradit Hard (těžké laboratoře v budově L), nebo postavit novou budovu v srdci kampusu.

„Ukázalo se, že druhá varianta je levnější, navíc myšlenka vzniku jakéhosi univerzitního náměstí je zajímavý koncept. V Hardu by fakulta byla jen na okraji kampusu,“ uvedl Snášel.

Avšak v této otázce jeho zarytý oponent, a to děkan EKF Zdeněk Zmeškal, konstatoval, že na rozdíl od současné budovy v centru představenou variantu v kampusu za plnohodnotnou fakultu zdaleka nepovažuje.

„Kupříkladu velké posluchárny bychom museli sdílet a prostorově jde o třetinu menší prostor, než jaký máme dnes,“ vyslovil se Zmeškal.

Podle mluvčí univerzity Petry Halíkové však podklady pro vznik budovy, včetně požadavků na kapacitu a učebny, dodali právě zástupci EKF. Parametry budovy však ještě nejsou finální.

Když se však vizualizace nového sídla ekonomů z VŠB-TUO dostaly na veřejnost, snesla se opět vlna negativních reakcí. Lidem vadí, že „laciná kopie“ by měla nahradit architektonicky cennou a chráněnou budovu v centru města.

Z VÍDNĚ DO OSTRAVY?

Co je myšleno onou lacinou kopií, vysvětluje specialista na architekturu Martin Mlčák, který se tématu věnuje na svém webu msstavby.cz. „Na dostupných vizualizacích návrh některými architektonickými prvky velmi připomíná vzdělávací centrum Ekonomické fakulty univerzity Wirtschaftsuniversitat ve Vídni od Zahy Hadid a Patrika Schumachera (na snímku níže).

Kopírovat takto charakteristické prvky již stojící budovy a implementovat je na odlišnou budovu v ostravském kampusu je velmi nešťastné,“ soudí Mlčák.

A v diskusi mu lidé dávají mnohdy za pravdu. „Budova mě neuráží, ale má-li nahradit historické sídlo ekonomky, je to krok zpět,“ říká jeden diskutující. „Alespoň vzhledem zapadá do kampusu,“ oponuje další. „No právě,“ dodává s dávkou ironie další.

„Chtějí-li se opravdu stěhovat, alespoň bych očekával, že návrh nové budovy bude minimálně na stejné architektonické úrovni, jakou disponuje budova v centru,“ shrnuje Martin Mlčák, jenž coby student stavební fakulty VŠB-TUO označil i samotné studium v centru města za výhodnější.