Uplynulý rok? Jeden z nejtěžších v historii, uvedla veterinární správa

/VIDEO, FOTOGALERIE/ Ve volebním štábu Jiřího Drahoše včera panovala uvolněná atmosféra, což mě po ukřičené debatě na TV Prima až překvapilo. Profesor Jiří Drahoš se těší do České televize a má radost, že ho ve čtvrtek přijedou do Suchdola podpořit zemědělci na dvaceti traktorech. Z představitele akademického světa se z něj díky kampani a stovkám vystoupení pomalu stává veřejně známá osobnost. Voliči rozhodnou, zda to tak zůstane i v příštích pěti letech.