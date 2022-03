Firmy chtějí uprchlíky z Ukrajiny. Mají desetitisíce volných míst

Do země přijeli první uprchlíci z Ukrajiny, převážně ženy a děti. Kromě ubytování bude potřeba pro dospělé sehnat práci. V některých případech by to neměl být problém. Některé obory v současné době totiž evidují tisíce volných pracovních míst.

Lidé prchající z Ukrajiny. Ilustrační snímek | Foto: Deník/Lukáš Kaboň

Po pracovních silách se už ohlíží Lesnicko-dřevařská komora České republiky, která zaměstnávání Ukrajinců podpoří. „Podle odhadů pojme lesnicko-dřevařský sektor zejména pro práce v lese a v lesních školkách kolem dvaceti tisíc pracovníků,“ vypočítala výkonná tajemnice komory Andrea Skřivánková. Dřevařům chybějí dělníci právě nyní, kdy se snaží vypořádat s nedávnou kůrovcovou kalamitou. Pro ženy by tak byla pravděpodobně k mání méně fyzicky náročná práce, tedy kromě péče o nový porost v lesních školkách i třeba úklid klestu. Pomoc už promýšlí také ministerstvo zemědělství. „V zemědělství, potravinářství, lesnictví a navazujících oborech by mohlo okamžitě najít uplatnění 40 až 50 tisíc uprchlíků,“ domnívá se ministr zemědělství Zdeněk Nekula (KDU-ČSL). „Jsme připraveni koordinovat jejich propojení s firmami, kterým pracovníci chybí nebo odcházejí kvůli povolávacím rozkazům,“ doplnil. PŘEHLEDNĚ: Jak lze pomoci uprchlíkům u vás doma i v Česku Jeho úřad spustí stránku, na níž lidé a firmy najdou základní informace k možnostem uplatnění ve zmíněných oborech. Pracovníci ministerstva pak budou fungovat jako spojka mezi oběma stranami. Údaje budou i v ukrajinském jazyce. Na sociálních sítích se už objevila řada iniciativ jak jednotlivců, tak organizací. Například síť tělocvičen a internetový projekt Železná koule spustila o víkendu databázi lidí, kteří by uvítali výpomoc Ukrajinek v domácnosti, jako je úklid nebo žehlení. A naopak, do seznamu se mohou pomocí dotazníku přihlásit samotné Ukrajinky. „Na obou stranách registrujeme zájem, zatím převažují ti, kteří mají zájem o výpomoc,“ uvedl šéf projektu Michal Vrátný. Šance pro švadleny Zdroj: DeníkPráci je připravena nabídnout také Alena Voldánová, která vyrábí stylové gumičky do vlasů a další doplňky. „Přijmu švadlenky. Jsem malý živnostník, samoživitelka. Ty prchající matky z dětmi se mě dotýkají, i když nemám žádnou úzkou spojitost s Ukrajinou,“ popsala svou motivaci. Momentálně má místo asi pro dvě ženy, které mají zkušenost se šitím. V současné době zaměstnává ženu z Kazachstánu, která už má v České republice vlastní rodinu.