Špatný stav mostů v Praze je dlouhodobým problémem a příklad Trojské lávky dobře ilustruje to, kdy by se měli dočkat lidé změny a opravených či nových mostů.

„Poslední chybějící stanovisko bylo dodáno 19. února, poté jsme mohli zahájit společné územní a stavební řízení,“ řekla vedoucí stavebního úřadu v Praze 7 Helena Lubasová. Podle ní by mohlo být stavební povolení, pokud nenastanou komplikace, hotové v půlce dubna.

Velké akce v Praze čekají ale i další mosty ve špatném stavu. Zatím však není úplně jasné, jaké. Nové vedení už na začátku své vlády deklarovalo, že chce zachovat Libeňský most. Jak ho opraví? To dosud není rozhodnuto.

„Čekáme na studii proveditelnosti, která řekne, jak se bude opravovat,“ říká náměstek primátora pro dopravu Adam Scheinherr (Praha sobě). Studii zpracovává Kloknerův ústav.

Na Hlávkově mostě měří statici

Dál proti proudu Vltavy je podstatně větší problém: Hlávkův most. U něj je jasné, že se bude muset opravit, běží ale zatím stále jeho průzkum a diagnostika. Ta napoví, jak moc rozsáhlá rekonstrukce bude a jak případně omezí dopravu. „Měření a diagnostické práce probíhají podle harmonogramu,“ říká mluvčí Technické správy komunikací (TSK) Barbora Lišková. Jasno má být do konce června.

Diagnostika omezí v polovině března i částečně provoz: TSK připravuje další etapu zatěžovacích zkoušek na Hlávkově mostě na nové části přes řeku a ostrov Štvanici. Měření bude probíhat od soboty ráno do neděle do noci. Po oba dny bude vyloučen provoz tramvají v úseku Těšnov – Vltavská, automobilová doprava bude směrově převedena na starý most, tedy v režimu 1+1. Přesný termín ještě není stanoven.

Most na Výtoni: ještě jeden posudek

Velkou neznámou je také železniční most mezi Výtoní a Smíchovem. Správa železniční dopravní cesty (SŽDC) by ho chtěla strhnout a namísto něj postavit nový, náměstek Scheinherr však prosadil ještě jeden pokus o diagnostiku. Posudek zpracovává švýcarský odborník na nýtované konstrukce Eugen Brühwiller, který si minulý týden byl most prohlédnout.

Konečný posudek má být hotový do konce dubna. Praha, respektive Institut plánování a rozvoje, přišla s dvěma variantami: zachování současného i stavbou nového, který bude podobný stávajícímu mostu. Jisté je, že spojení přes Vltavu bude tříkolejné. „Jsem přesvědčen, že most se dá přestavět i s památkovou ochranou,“ řekl Roman Koucký, který práce na koncepční rozvaze vedl.

Barrandovský most: oprava do dvou let

Praha chce vybudovat přes Vltavu ještě Dvorecký most, který začalo připravovat nové vedení. Scheinherr slíbil, že hotovo či téměř hotovo bude do konce jejich volebního období za tři a půl roku. Spojnice mezi Podolím a Zlíchovem bude ale sloužit jen tramvajím, pěším a cyklistům.

Řidiče čeká v příštích letech oprava nejrušnějšího mostu v Praze: Barrandovského. Na něm zatím budou letos probíhat jen drobné práce. Hlavní oprava začne do dvou let.