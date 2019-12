Úřad práce podle ní bude moci poslat na revizní kontrolu nezaměstnaného, jenž se kvůli nemoci nedostaví na pohovor k potenciálnímu zaměstnavateli, na který jej úředníci pošlou. Má to zajistit, aby při návštěvě u svého lékaře nešvindloval.

Úřad nově také získá pravomoc kontrolovat, jestli nezaměstnaní někde nepracují načerno, a ukládat za to pokuty. „Nelegální práce je považována za společensky nebezpečný a patologický jev s dopady do oblasti veřejných rozpočtů a financí,“ odůvodňuje to ministerstvo vedené ministryní Janou Maláčovou (ČSSD).

„Podle jedné studie stát ročně na práci načerno přijde o dvanáct miliard korun. Je ale nutné si uvědomit, že si tak často vydělávají třeba lidé postižení exekucemi, kteří by jinak nevyžili,“ míní Martin Šimáček z Institutu pro sociální inkluzi. Stát by podle něj měl nejdříve řešit příčiny. Například tak, že zvýší nezabavitelné minimum, aby dlužníci neměli pocit, že je splácení závazků uvrhne do neřešitelné bídy.

Lidem, kteří porušují pravidla nezaměstnanosti, také bude hrozit to, že když je úřad opakovaně vyškrtne z evidence, skončí „mimo hru“ na devět měsíců namísto současných šesti. Státu to ušetří až sto milionů ročně. Podle poslankyně Olgy Richterové (Piráti) je to ale příliš velká sankce. „Nezaplacené zdravotní pojištění hříšníky neúměrně zadluží,“ míní. Navíc by prý mělo ministerstvo zveřejnit, jaké jsou hlavní důvody vyřazení z evidence. „Dokud nebudeme mít analýzu toho, jaká pravidla porušují a jak často se to děje, nemělo by se to zpřísňovat,“ dodala.

Nové profily

Ministerstvo práce v novele plánuje i další věci. Například zvýšení minimální sankce pro firmy nebo podnikatele, kteří zaměstnávají cizince bez pracovního povolení či trvalého pobytu, z padesáti tisíc na sto tisíc korun.

Nezaměstnané pak chce rozčlenit do tří typů. „Bude se jednat o osoby zvlášť znevýhodněné, osoby znevýhodněné, které budou zařazeny do druhého stupně profilace, a osoby bez znevýhodnění, které budou zařazeny do prvního stupně,“ konstatuje ministerstvo.

V té nejtěžší skupině budou dlouhodobě nezaměstnaní, těžce handicapovaní či lidé, kteří minimálně tři měsíce pobírají dávky na živobytí. Obce či sociální podniky pro ně budou moci zavést speciální místa, na která dostanou od státu příspěvek. Jeho pokladnu by to mělo zatížit 144 miliony.