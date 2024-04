Úřad práce v posledních letech zažívá velmi hektické období. Nejprve vyřizoval kompenzační program Antivirus, pak odbavoval statisíce ukrajinských uprchlíků a zároveň pomáhal Čechům pomocí dávek zvládat inflaci a energetickou krizi. Jeho nový ředitel Daniel Krištof je však optimista. V rozhovoru pro Deník popisuje, že digitalizací žádostí si úřad uvolní ruce na poradenství, chystaná superdávka bude lidi motivovat k práci a vzdělávací kurzy jim zvýší kvalifikaci.

Generální ředitel Úřadu práce ČR Daniel Krištof | Foto: Deník/Zbyněk Pecák

Úřad práce vyřizuje schválení příspěvku na péči a jeho výši. Rozhoduje o tom ale Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ). Poslední dobou se hodně lidem tyto příspěvky snížily. Deník se tomu věnuje v seriálech Invalidé proti státu a Nedáme je do ústavu. Nejsou tak vaše úřednice kritizovány za něco, na co nemají vliv?

Příspěvek na péči se plánuje přesunout na ČSSZ. Protože když o tom rozhodují dva úřady a předávají si agendu mezi sebou, není to zrovna nejefektivnější. Je to jedna z dávek, jejíž vyřízení trvá velmi dlouho, takto se bude moci lhůta zkrátit.

Jak složité je získávat pro přepážky Úřadu práce nové zaměstnance? Zvláště v poslední době se jedná o velmi stresující a emočně náročnou práci.

Daří se nám nabírat lidi v regionech, v Praze je to horší, protože zde je úplně jiný trh práce. Metropoli proto pomáhala celá republika, zvláště pak back office v Ostravě, Liberci a Olomouci. Nově jsme pomoc zcentralizovali a vzniklo detašované pracoviště v Příbrami, které již zpracovává první dávky jen pro Prahu.

V mnoha životních situacích je právě rychlé schválení dávky rozhodující, aby člověk nepřišel o střechu nad hlavou nebo na něj nepřišli exekutoři.

Rychlost vyřizování dávek jsem si dal po nástupu do funkce jako jednu z priorit a čísla jasně ukazují, že jsme se v tom výrazně zlepšili. Rádi bychom 95 procent žádostí zvládli do třiceti dnů. Čím rychleji pomůžeme, tím je větší šance, že rodiny nepadnou na dno nebo že se nedostanou k lichváři. A že maminka bude moci vychovat řádně své dítě, jež později uplatní svůj talent a státu to vrátí.

Jak vám od přehlcených poboček pomáhá digitalizace některých dávek a klientská aplikace Jenda?

Plně nasazený je rodičovský příspěvek, u příspěvku na bydlení a přídavku na dítě šlo zatím o pilotní provoz. Postupně by nám ale Jenda měl hodně pomáhat snižovat manuální úkony. Abychom nediskriminovali lidi, kteří nejsou digitálně gramotní, chystáme tzv. chytré podatelny s Českou poštou, kde by měli klientům pomoci vyřídit si dávku digitálně.

Během léta chceme zkušebně začít s prvními padesáti pobočkami. Naši zaměstnanci by se konečně mohli více věnovat poradenství. Hlavní smyslem Úřadu práce není vyplácet dávky, ale pomoci občanům z nouze. Jenže i když naši lidé mají často vystudovanou sociální práci, tak jsou zavalení papíry.

Co si slibujete od jedné superdávky, která nahradí příspěvek na dítě, na bydlení a na živobytí?

Má tu obrovskou výhodu, že jde o pomoc v nouzi, která motivuje se z té nouze dostat a začít pracovat. Superdávka obsahuje pracovní bonus, čímž se propojuje agenda zaměstnanosti a dávek. Navíc ji od začátku ministerstvo připravuje tak, aby šla digitalizovat. Při vyřizování si bude sama sahat do několika registrů a stahovat si potřebné dokumenty. Žádost o ni bude o to jednodušší.

Zmínil jste pracovní bonus. Znamená to tedy, že ten, kdo bude pracovat, bude mít větší dávku?

Ano, nyní se mohlo stát, že když klient začal pracovat, dávku jsme mu sebrali. Takže jsme ho vlastně penalizovali za to, že se zlepšil. Někdy pak byl na tom hůře, než když si nevydělával. Nyní ho budeme naopak bonifikovat.

Souvisí to se slovy ministra Jurečky, že dávky mají být pomocí lidem v nouzi, ne živobytím?

Ano. Nechceme vychovávat další generace lidí na dávkách, ale lidi, kteří se dostanou zpátky do pracovního procesu. Dalším naším cílem je, aby lidé v Česku vydělávali více.

Jak toho dosahujete?

Provozujeme e-shop s digitálními kurzy Jsem v kurzu, kde přispíváme více než osmdesáti procenty ceny, a rekvalifikační kurzy, které jsou zcela zdarma. Naučíme lidi i základní digitální dovednosti, jejichž neznalost je diskvalifikuje na trhu práce i v běžném životě.

Jak na vaše kurzy digitálního vzdělávání lidé slyší?

Slyší, ale stále ještě bojujeme s různými předsudky. Třeba že kurzy jsou jen pro nezaměstnané nebo že když digitalizaci někdo nerozumí, nemá tam chodit. Je to pro všechny občany od patnácti let, včetně dětí z dětských domovů, většinu žádostí schvalujeme. Získali jsme na to pět miliard od Evropské unie. Máme změřeno, že po získání digitálních dovedností lidé vydělávají více.

Takže státu se tato investice vrátí?

Ano. Navíc tím chceme zabránit ještě většímu otevírání nůžek mezi chudými bez digitálních znalostí a bohatými. Protože digitalizace, automatizace a umělá inteligence teď hodně pozmění pracovní trh.

Jaký mají lidé zájem o rekvalifikace?

Zkoušíme je stále propagovat a hlásí se další a další noví lidé. Jen se ještě potřebujeme zbavit předpojatosti vůči Úřadu práce, který lidi berou spíše jako ten nepopulární „pracák“ než jako největší pomáhající organizaci v zemi.

Jak se vede vašim klientům v elektronických žádostech o dávky?

U rodičovského příspěvku už jde skoro o šedesát procent všech žádostí, protože je podává běžná populace. U přídavku na dítě a příspěvku na bydlení se pohybujeme kolem čtyřiceti procent, protože ty podává i digitálně méně zdatná část populace. Zvýšil se počet žádostí a narostlo čerpání dávek. Pro nás jde o dobrou zprávu, že se naše pomoc stala dostupnější.

Někteří říkají, že dávky jsou příliš dostupné a občané si místo práce chodí vyzvedávat peníze. Neziskovky starající se o lidi v nouzi zase namítají, že získat dávky je pro jejich klienty příliš složité. Kde leží ta zlatá střední cesta?

Potřebujeme lidem pomoci a dát jim komfort, aby měli čas uspořádat si svůj život. Zároveň na ně musíme tlačit, abychom je dostali zpět do produktivního života. A když ne je, tak aspoň jejich děti.

Hodně chudších Čechů viní ze své situace Ukrajince a tvrdí, že Ukrajincům stát pomáhá a na ně kašle. Jak to vidíte z pozice šéfa Úřadu práce?

Česku chyběli lidi, prosperitě podniků Ukrajinci výrazně pomohli. Velkou část jsme velmi brzy úspěšně integrovali, takže pracují a aktivně se zapojují do společnosti. Čerpání dávek Čechy naopak narostlo a drží se. Opravdu nemáme žádné omezení. Rozhodně neomezujeme pomoc Čechům, abychom mohli dát víc Ukrajincům.