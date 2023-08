Jurečka chystá změny sítě úřadů práce. Do žádostí o dávky se zapojí i pošty

Ministerstvo práce připravuje v příštích dvou letech úpravu sítě poboček úřadu práce. Umožní to postupující digitální zpracování dávek. Nábor úředníků se už teď zastavil. Přesný plán, kolik pracovišť a personálu bude po republice potřeba, by měl být na podzim. Novinářům to řekli ministr práce Marian Jurečka (KDU-ČSL) a pověřený šéf úřadu práce Karel Trpkoš. Úředníci zatím mohou digitálně zpracovávat žádosti o rodičovský příspěvek. Ke konci roku má přibýt příspěvek na bydlení a přídavky na děti.

Ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka | Foto: Profimedia