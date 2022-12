Jen za letošek úřad zaznamenal 526 incidentů, přičemž před dvěma roky to bylo 458 případů. Letos také podal 55 trestních oznámení a tento počet tok od roku stoupá. Nejčastěji se úředníci s agresivními klienty setkávají v Ústeckém a Moravskoslezském kraji. „Z 99 procent působí na těchto postech ženy, které jsou verbálně napadány velmi ponižujícím způsobem,“ přiblížila Beránková.

Rudolf Pospíšil: Sehnat pracovníky na úřady práce je problém. Jinde vydělají víc

Tento neblahý trend potvrdil i místopředseda Odborového svazu státních orgánů a organizací Rudolf Pospíšil. Nejde přitom jen o pracoviště úřadu práce, ale i pracoviště správy sociálního zabezpečení nebo na samosprávách, kde úředníci přicházejí do přímého kontaktu se svými klienty.

Urážky a vulgarismy

Mluvčí České správy sociálního zabezpečení Jitka Drmolová, že s takovou agresí se její kolegyně a kolegové setkávají denně a dlouhodobě. „Lze konstatovat, že v letošním roce eskaluje především forma verbální agresivity klientů ve formě slovních útoků, urážek a vulgarismů,“ doplnila.

Takovým útokům musejí čelit i úředníci na radnicích a obecních úřadech. Místopředseda Svazu měst a obcí a zároveň starosta Velkého Oseku na Kolínsku Pavel Drahovzal ovšem upozornil, že počet takových útoků je na radničních přepážkách mnohem nižší než na úřadech, které vyplácejí dávky. „Ty naštěstí nevyplácíme a nejsme tak konfrontační. Občas ale verbální útok zaznamenáme a nějaké ty nadávky padnou,“ doplnil starosta.

Například nedávno to jeho úředníci schytali za to, že se neangažovali v odchytu pávů. „Lidé si neuvědomují, že to není v naší kompetenci, ale státní policie,“ přiblížil Drahovzal.

Referenti na úřadech práce jsou vyčerpaní. Přibyly statisíce žádostí o dávky

Zhruba jednou do měsíce se ale s podobnými útoky setkávají. „Taková úřednice na úřadu práce to schytává mnohem častěji. Je to enormní zátěž,“ míní starosta.

Není se potom čemu divit, že se úřady opevňují. Jen úřad práce do bezpečnostních opatření dosud investoval třicet milionů korun. Na jednotlivých pracovištích jsou tak k vidění bezpečnostní přepážky, úřady využívají navzájem propojené místnosti, aby měl napadený pracovník únikovou cestu před agresorem, zavádějí SOS tlačítka, bezpečnostní kamery nebo ostrahu.

„Zajištění bezpečnosti zohledňuje i v rámci rekonstrukcí či výstavby nových budov. Bezpečnost zvyšují pravidelné návštěvy městské a státní policie. S Policií ČR úřad práce také uzavřel společné memorandum o spolupráci a cílem je zajistit napojení pracovišť na policejní dohledové centrum,“ upřesnila mluvčí úřadu práce Beránková. Nikoho asi nepřekvapí, že na kontaktní pracoviště je zakázán vstup se zbraní.

Tragédie v Praze

Ani taková opatření ale loni v létě nezabránila tragické události, kdy šestašedesátiletý muž v Praze zastřelil zaměstnankyni úřadu práce. Muž se jí chtěl pomstít za to, mu nepřiznala podporu v nezaměstnanosti.

Ostatně právě to bývá jedním z důvodů, proč lidé na úředníky útočí. Lidem ale „bouchnou saze“ i kvůli výplatnímu termínu nebo výši dávek. Někdy mají problém s tím, že dávky nejsou vypláceny v hotovosti. Brunátnost v obličeji vyvolává také vyřazení z evidence uchazečů o zaměstnání. „Velkou roli v tomto ohledu hrají také exekuce,“ řekla Beránková.

O příspěvek na dítě už požádal skoro milion lidí. Šanci mají i budoucí rodiče

Pospíšil za stoupající agresivitou vidí zvyšující se počet vyplácených dávek. „Tím, jak se vyplácí více dávek, tvoří se fronty. Lidé si pak mohou svou frustraci vybíjet právě na úřednících,“ řekl Pospíšil.

Třeba úřad práce v současnosti vyplácí 22 různých dávek. Oproti loňsku stoupl počet všech vyplacených dávek o bezmála padesát procent a v objemu finanční prostředků o téměř pětašedesát procent. Aktuálně úřad práce vyplácí asi dva miliony dávek měsíčně. Úřadu přitom chybí asi 450 zaměstnanců, přičemž nejsložitější situace je v krajských městech a zejména v Praze, kde dlouhodobě chybí nejvíce zaměstnanců.

Úřad práce …



… vyplácí 22 různých dávek. Oproti loňsku stoupl počet vyplácených dávek o 48,79 procenta. Ve finančním objemu je to o 64,44 procenta více.



… má v současnosti 450 neobsazených tabulkových míst. To jsou 3 procenta z celkového počtu systematizovaných míst.