„Říkám to už od března. Ze začátku se mi mnozí vysmívali, ale dnes se právě úspory staly jedním z hlavních témat po celé Evropě. Energetické úspory jsou tou nejlepší zbraní v naší energetické válce proti Putinovi. A je nejvyšší čas tuto zbraň naplno používat,“ uvedl Síkela.

Ministerstvo chce šetřit. Navrhuje zrušit okresní správy sociálního zabezpečení

Až tedy odezní horké letní měsíce, bude zřejmě možné spatřit úředníky, kteří třeba budou mít pod kabátem o svetr navíc. V práci se totiž pravděpodobně neohřejí. „Můžeme začít tím, že nebudeme zbytečně přetápět kanceláře, každý stupeň dolů ušetří pět až deset procent nákladů na energie,“ poradil ministr.

Stejně tak jindy prázdná schodiště na úřadech by mohla kypět životem. „Pomůže nám k tomu, kdy po odchodu z práce vypneme počítač nebo místo výtahu půjdeme po schodech,“ pokračoval.

LED žárovky jako výrazná úspora

Síkela svoje doporučení vysvětlil tím, že spotřebiče v pohotovostním režimu nadále spotřebovávají energii. Když se vypnou, ušetří se dalších tři až deset procent elektřiny. Výraznou úsporu pak představují LED žárovky, které oproti těm běžným ušetří až 90 procent spotřebované energie.

Energetický expert Asociace pro mezinárodní otázky Oldřich Sklenář soudí, že dokument zpracovávali lidé, kteří energetice rozumí. Ocenil zejména to, že na prvním místě uvedli, aby úřady nejprve sbíraly data o spotřebě a zvážily zavedení energetického managementu. „Je potřeba vyhodnotit, kde se v budově plýtvá a jaká zavést patření, které se co nejrychleji vrátí,“ vysvětlil odborník.

Lidé vs. roboti. Automaty v budoucnu vezmou práci například účetním

Stejně tak považuje za důležitý i druhý bod, který uvádí, že „změna začíná u každého z nás“. „Lidé často regulují teplotu tak, že otevřou okno, ne na termostatické hlavici,“ uvedl příklad Sklenář, který by naopak tolik neřešil nákup úsporných spotřebičů, ale fotobuněk, které by hlídaly zbytečně osvětlené prostory. Nyní ovšem podle něho bude záležet na tom, jak opatření budou fungovat v praxi.

Úspory na úřadech schválila vláda a usnesení je pro ministerstva závazné. S jeho vyhodnocením se pak počítá v prvním čtvrtletí příštího roku.

České vládě, a vlastně i celé Evropě, před nadcházející zimou zamotávají hlavu dodávky plynu z Ruska. Na něm je Česko závislé téměř ze sta procent, přičemž patnáct procent elektřiny pochází právě z této suroviny.

Ministerstvo průmyslu tedy vychází z předpokladu, že pokud se začne šetřit elektřinou, v České republice se sníží i spotřeba plynu.

Odborníci: Šetřit bude muset každý

Jenže odborníci předpokládají, že šetřit bude muset každý. S největší pravděpodobností se totiž dodávky plynu nedostanou na loňskou úroveň. Poradenská společnost EGÚ Brno proto nedávno vypracovala pět scénářů, nakolik se Češi budou muset uskrovnit, jestliže plynovody z Ruska poteče méně suroviny.

Rusko přerušilo export jižní větví ropovodu Družba. Vede i do Česka

Dva ze scénářů EGÚ považuje za optimistické a jeden za pesimistický. Zbylé dva pak za realistické, kdy plynovodem Nord Stream I bude proudit jen čtyřicet procent jeho kapacity. „Podle těchto scénářů by byla nutná omezení spotřeby šestnáct až třiadvacet procent,“ řekl řídící konzultant EGÚ Brno Michal Kocůrek.

Jak by také měly úřady šetřit

- Při odchodu vypínat počítače a další spotřebiče

- Místo výtahem jít po schodech

- Nastavit topení asi na 21 °C. Každý stupeň dolů ušetří 5 až 10 procent nákladů

- Zbytečně příliš nechladit. Teplota by by měla být o nastavena nanejvýše o 5 °C níže, než je okolí budovy

- Vyměnit běžné žárovky za úsporné. Spotřeba energie se sníží až o 90 procent

- Zhasínat světla v nevyužívaných prostorách. Pomohou i pohybová čidla

- Pořídit úsporné spotřebiče

- Komplexní renovace budov, výměna oken a moderní vytápění může ušetřit až 50 procent nákladů



Zdroj: MPO