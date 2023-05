Úroda meruněk a broskví bude sotva třetinová. Decimují ji mrazy i kácení sadů

ČTK

Letošní úroda ovoce v sadech profesionálních pěstitelů by mohla být kvůli jarním mrazům nižší asi o desetinu. Zásadní poškození zaznamenali pěstitelé meruněk a broskví, u nichž bude úroda proti běžným letům sotva třetinová. V pondělí to řekl předseda Ovocnářské unie ČR Martin Ludvík. Přesná čísla k odhadům letošní sklizně by měli mít ovocnáři k dispozici ve druhé polovině června.

Úrodu meruněk sadaři zachraňují zapalováním ohňů. I navzdory veškeré snaze ale letos bude nízká… | Foto: Deník/Attila Racek