Úroky porostou. Na svých úsporách to stále nepoznáte

Pro lidi s hypotékou je to špatná zpráva, pro drobné střadatele by to teoreticky mohla být dobrá zpráva. Jenže zatím není.

Úroky nejspíše dál porostou. Ve čtvrtek zasedne bankovní rada České národní banky (na snímku guvernér Jiří Rusnok) a na programu má opět i hlasování o růstu základních sazeb. Ze stávajícího jednoho procenta by se mohla sazba zvýšit o čtvrt bodu. Analytici oslovení Deníkem s tím vesměs počítají. „Pro srpnové zvýšení sazby hovoří několik faktorů. Zaprvé, inflace spotřebitelských cen vykazuje vyšší tempo, než jaké ČNB předpokládala. Dalším faktorem je stále poměrně slabá koruna, a to jak vůči euru, tak dolaru,“ popisuje Lukáš Kovanda, hlavní ekonom společnosti Cyrrus. ČTĚTE TAKÉ: Ceny nemovitostí stoupají. Nabídka atraktivních bytů přitom klesá „Mezi hlavní důvody, proč budou podle mě sazby opět zvýšeny, patří i přehřátý pracovní trh, vyšší ceny ropy a tím pádem výsledně i vyšší rizika na straně rychlejšího růstu inflace,“ připomíná analytik společnosti Akcenta Miroslav Novák. Když rostou centrální úroky, zprostředkovaně to zdražuje půjčky v komerčních bankách. Třeba průměrná sazba hypoték by se podle odborníků mohla na konci roku dostat až ke třem procentům. Aktuálně si přitom lidé půjčují dle Hypoindexu společnosti Fincentrum za 2,49 procenta. ROK NEVYDĚLÁTE Růst základních sazeb by měl mít dopad také na vklady. Střadatelům by se jejich peníze měly lépe zhodnocovat. Kvůli tomu, že je trh přesycen nově natištěnými penězi, banky nejsou motivovány je od lidí „sbírat“. Raději je půjčují. A tak to podle odborníků ještě nějakou dobu zůstane. „Na výraznější zvýšení sazeb na vkladových účtech si budeme muset nejspíše počkat až do příštího roku,“ odhaduje Novák. „Aktuální sazby na spořicích ani na termínovaných vkladech ani zdaleka nepokrývají inflaci, takže reálná úroková sazba je záporná,“ připomíná ekonom. K mírnému zvýšení sazeb u různých typů spořicích účtu v poslední době přistoupily například Sberbank, banka Creditas, z větších například ČSOB. Inflace však z úspor stále ukrajuje v průměru 2,3 procenta. ČTĚTE TAKÉ: Vede luxusní hotel na Zanzibaru. Hezkým dětem tady malují bradavice, popisuje

Autor: Jan Klička