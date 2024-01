Ministři věří, že Ústavní soud potvrdí zkrácení mimořádné valorizace důchodů

Ministři věří, že Ústavní soud potvrdí rozhodnutí o zkrácení loňské mimořádné valorizace důchodů. Byl to nutný krok kvůli mimořádnému dopadu valorizace na veřejné finance, řekli dnes při příchodu na jednání vlády. Návrh na zrušení právní úpravy o zkrácení valorizace podali poslanci opozičního ANO. Soud dnes návrh projednává veřejně, rozhodnutí se ale neočekává.

Podle ministra dopravy Martina Kupky (ODS) vláda musela reagovat na neočekávaně vysokou inflaci. „Nezasáhnout do valorizačního vzorce by znamenalo dramatický propad, pro českou ekonomiku by to opravdu mohlo být nezvládnutelné,“ řekl. „Ten krok byl nezbytně nutný a ukázal se jako nezbytně nutný i v tom konkrétním čase,“ dodal.

Změny pro zaměstnance v roce 2024: Čistá mzda klesne kvůli pojistnému „(Důchodový systém) je nastaven historicky na inflačně klidnější období,“ řekl vicepremiér a ministr pro místní rozvoj Ivan Bartoš (Piráti). Důsledky ruské agrese vůči Ukrajině, jako bylo zdražení energií a vysoká inflace, důchodový systém podle něj výrazně deformovaly. „Já si myslím, že jsme udělali správný krok," řekl o zkrácení mimořádné valorizace Bartoš. Podle něj je důležité, že důchodový systém nezkrachoval.

Ministr kultury Martin Baxa (ODS) se postavil i za způsob, jak byla právní úprava projednána ve Sněmovně. „Považuji projednávání ve Sněmovně za projednávání poctivé, byla rozprava velmi obsáhlá,“ řekl. Samotné rozhodnutí podle něj bylo důležité z ekonomického pohledu. Proto věří, že Ústavní soud rozhodnutí potvrdí.

Státní rozpočet loni skončil ve schodku 288,5 miliardy korun, oznámil Stanjura Před Ústavním soudem hájí dnes stanovisko vlády ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka (KDU-ČSL) a ministr financí Zbyněk Stanjura (ODS). ANO zastupují předsedkyně poslaneckého klubu hnutí Alena Schillerová a advokát David Rašovský.

Poslanci ANO návrh na zrušení právní úpravy podali loni v květnu. Snížení mimořádné valorizace v podmínkách prudkého růstu cen bylo podle nich retroaktivní a nabouralo očekávání důchodců. Při použití standardního zákonného mechanismu, který se aktivuje při více než pětiprocentním růstu cen, by průměrný důchod vzrostl o 1770 korun, po novele to bylo 760 korun. Vláda tak jen za loňský rok ušetřila 19,4 miliardy korun.