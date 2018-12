USA a Čína dočasně přeruší obchodní válku. Úžasná dohoda, chválil Trump

Americký prezident Donald Trump se se svým čínským protějškem Si Ťin-pchingem domluvil na 90denním přerušení vzájemné obchodní války. K průlomu v konfliktu, který představuje riziko pro celosvětovou ekonomiku, došlo během sobotního setkání obou státníků na okraji summitu G20 v argentinském Buenos Aires.

Trump podle Bílého domu souhlasil s pozastavením plánu na zvýšení cla na čínské zboží za 200 miliard dolarů, tedy více než 4,5 bilionu korun. Čína na oplátku přistoupila na nákup „zatím nesjednaného, ale velmi značného množství zemědělských, energetických, průmyslových“ a dalších produktů ze Spojených států, aby tak snížila výrazný obchodní deficit, na který si Washington dlouhodobě stěžuje.

K uzavření příměří došlo po náročném více než dvouhodinovém jednání spojeném s večeří. Obě země díky tomu získaly čas na urovnání vzájemných neshod, které podle agentury AP způsobila zejména čínská agresivní snaha o překonání americké technologické nadvlády.

Naděje pro další jednání

„Je to úžasná dohoda,“ řekl Trump americkým reportérům na palubě prezidentského speciálu Air Force One. „To, co uděláme my, je pozdržení tarifů. Čína se otevře, začne rušit cla. Čína si od nás koupí obrovské množství výrobků.“

Statement from the Press Secretary Regarding the President’s Working Dinner with China in Buenos Aires, Argentina: https://t.co/PCrwUXYJjf pic.twitter.com/4i07dXbUvA — Dan Scavino Jr. (@Scavino45) December 2, 2018

Dalším ústupkem, na který čínský prezident Si Ťin-pching přistoupil, je označení fentanylu, smrtelného syntetického opioidu, který ve Spojených státech zabije každoročně desítky tisíc drogově závislých, za kontrolovanou látku.

„Je skvělé, že obě strany využily této příležitosti k vyhlášení příměří,“ řekl AP finanční expert Andy Rothman. „Zdá se, že Čína i USA zásadně obrátily svou politiku od konfrontace ke sbližování. To by mohlo změnit tón i směr příštích bilaterálních jednání.“

Ohrožení ekonomiky

Konflikt mezi Spojenými státy a Čínou způsobily nesrovnalosti v obchodních vztazích. Washington viní Peking z nekalého a agresivního obchodu, včetně krádeží obchodních tajemství a přinucení amerických firem k předání technologií výměnou za umožnění vstupu na čínský trh.

Po dobu obchodní války zatížil Trump cly čínský dovoz za 250 miliard dolarů, více než 5,7 bilionu korun. Zatímco pětinu tohoto objemu daní Washington 25 procenty, většina zboží měla doposud stanovenu desetiprocentní sazbu. Ta se však před dosažením dohody měla od 1. ledna příštího roku zvýšit.

Chinese President Xi Jinping and his U.S. counterpart Donald Trump agreed Saturday to continue the trade talks between the two countries and stop imposing new tariffs, said Chinese State Councilor and Foreign Minister Wang Yi pic.twitter.com/tDtiIEHKiN — China Xinhua News (@XHNews) December 2, 2018

Ačkoli Spojené státy opakovaně prohlašují, že se americká ekonomika dokáže s obchodní roztržkou vyrovnat lépe, než čínská, podle agentury AP se Washington dopadů krize obává. Trumpova administrativa v minulosti označila ekonomický růst za hlavní cíl své vlády, přičemž souboj s Čínou by jeho dosažení výrazně komplikoval.

Setkání s Kimem

Během letu z Buenos Aires zpět do Washingtonu Trump reportéry informoval také o plánech na budoucí schůzku se severokorejským vůdcem Kim Čong-unem. Setkat by se měli v lednu či únoru příštího roku. V úvahu údajně připadají tři lokality, konkrétnější však prezident nebyl.

Trump také potvrdil, že v krátké době předloží americkému Kongresu oficiální informaci o ukončení Severoamerické smlouvy o volném obchodu (NAFTA). Zákonodárci následně budou mít šest měsíců na to, aby schválili novou dohodu, podepsanou v pátek lídry USA, Kanady a Mexika.