USA nabídly EU a Japonsku dohodu o volném obchodu. Narazily u Francie

Na sobotním setkání ministrů financí a centrálních bankéřů skupiny G20 nabídly Spojené státy Evropské unii a Japonsku novou dohodu o volném obchodu, informovala agentura Reuters. Jejich nabídku však tvrdě odmítla Francie, jež zahájení obchodních jednání s USA podmínila zrušením nedávno zavedených cel na hliník a ocel.

„Jsme připraveni podepsat dohodu o volném obchodu, pokud si to Evropa bude přát,“ prohlásil americký ministr financí Steve Mnuchin. Podpis případné dohody ale podmínil tím, že smlouva musí zahrnovat zrušení cel, necelních bariér i subvencí. Mnuchin tak obnovil dřívější Trumpův návrh, aby mezi sebou země G7 zrušily bariéry.

Mnuchinovu nabídku ale odmítl jeho francouzský protějšek Brunu LeMaire, podle kterého by Evropská unie měla případná obchodní jednání s USA zahájit až poté, co Trump zruší cla na ocel a hliník a přestane vyhrožovat zavedením cel na dovoz automobilů. „Nebudeme jednat se zbraní u hlavy,“ uvedl Le Maire.

Podle agentury Reuters chtějí Spojené státy svou nabídkou pro unii a Japonsko získat navrch ve válce cel, kterou momentálně vedou s Čínou. Podle Mezinárodního měnového fondu může nedávná vlna cel poškodit globální růst – a to jeho poklesem až o polovinu procentního bodu.

Jelikož ale v dohledné době nejsou na programu žádná jednání mezi dvěma předními ekonomikami světa, nedá se očekávat, že by došlo k vyřešení sporu.

Mnuchin navíc s názorem Mezinárodního měnového fondu nesouhlasí. „Zatím jsme nezaznamenali, že by cla výrazněji ovlivnila americkou ekonomiku. Jistě, evidujeme menší dopady odvetných cel – mimo jiné na americké producenty sóji, humrů a bourbonu -, nemyslím si ale, že by nám to mělo zabránit v našem cíli dosáhnout tříprocentního ekonomického růstu,“ uzavřel.

K dosud poslednímu zasedání G20 došlo na konci března. Na této schůzce se však ministři nedokázali shodnout na textu dohody o obchodní politice, proto se pouze zavázali k dalšímu dialogu.