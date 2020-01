Vláda Spojených států podle mluvčího ambasády v Praze Eda Findlayho jasně formulovala svou pozici na téma digitální daně. Findlay v dnešním vyjádření pro ČTK odkázal na prosincový komentář velvyslance Stephena Kinga v Lidových novinách, ve kterém diplomat zmínil, že důsledkem zavedení digitální daně v ČR by mohla být nějaká forma přiměřeného protiopatření vlády USA. Připomněl i vyjádření ministra financí Stevena Mnuchina z ekonomického fóra v Davosu. Médiím řekl, že země, které zavedou obdobnou daň, by mohly čelit celním opatřením prezidenta Donalda Trumpa.

Logo Google | Foto: ČTK

Sněmovna ve středu podpořila vládní návrh, který daň zavádí. Měly by jí podléhat internetové firmy s globálním obratem nad 750 milionů eur (asi 19 miliard Kč), které budou mít na českém území roční obrat za uskutečněné zdanitelné služby minimálně 100 milionů korun. Dotkla by se třeba firem Google, Facebook, Amazon či Apple. Ročně by mohla rozpočtu přinést asi pět miliard.