Usedlost Šatovka si na rekonstrukci bude muset počkat několik let

Rekonstrukce usedlosti Šatovka, kterou před dvěma týdny obsadili squatteři, bude moci být zahájena až za několik let. Praha 6 už od roku 2011 čeká na změnu územního rozhodnutí, aby mohla usedlost přetvořit na místo pro setkávání seniorů. Doba od změny územního rozhodnutí po zahájení rekonstrukce by tak mohla trvat od tří do sedmi let. Koalice na Praze 6 se v pátek odmítla Šatovkou zabývat.

„Když bych byl optimista, tak bych byl rád, kdybychom se k té realizaci jako takové dostali do čtyř let. Když budu skeptik, a možná i realista, tak můžu říct, že Šatovka by se mohla začít stavět za let sedm," uvedl starosta Ondřej Kolář. Změnu územního plánu povoluje rada hl. města na základě doporučení komise a pak ji schvaluje zastupitelstvo. Kdo může za průtahy? Před dvěma týdny objekt na několik dní obsadili squatteři, kteří tvrdili, že chtějí v usedlosti vytvořit místo pro setkávání lidí. Po několika dnech ale střechu usedlosti opustili. Podle policie se dopustili trestného činu neoprávněného zásahu do práva k domu, bytu nebo nebytovému prostoru a hrozí jim až dva roky vězení. Podle starosty Ondřeje Koláře jsou za průtahy ve změně územního rozhodnutí zodpovědní Zelení ve vedení Prahy. Podle zastupitele za Zelené Antonína Nechvátala nebyla budova Šatovky dobře zajištěna a městská část objekt leta neudržovala. „Je udržována v takovém stavu, aby rekonstrukce, ke které snad někdy dojde, nebyla nějak enormně náročná a nákladná," uvedl starosta Kolář. Po odchodu squatterů nechala městská část do oken v přízemí budovy namontovat mříže, aby se situace nemohla opakovat.

Autor: Redakce