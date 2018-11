Úsek dálnice u Veselí nad Lužnicí zůstává bez poplatku

Řidiči i obyvatelé města tuto zprávu jistě uvítají. Užití dálničního úseku u Veselí nad Lužnicí na Táborsku, přesněji mezi exitem 104 a exitem 107, zůstane i v roce 2019 nezpoplatněné a využívat ho proto mohou i lidé, kteří nemají zakoupenou dálniční známku.

Město na dvou řekách tak nadále zůstane ušetřeno nárůstu dopravy na tepně protínající v podstatě celou jeho délku.

„Pro město je to samozřejmě dobře,“ pochvaluje si současný místostarosta Veselí nad Lužnicí Ladislav Sýkora. „Tento krok mu už v předchozích letech výrazně ulehčil. Stále je totiž dost řidičů, kteří dálnici nevyužívají, například když cestují třeba z Třeboňska jen do Soběslavi a podobně. Pokud by došlo ke zpoplatnění zmiňovaného úseku, už tak poměrně rušnou dopravu v centru města by to zahustilo,“ zdůraznil muž, který v předchozích letech městu starostoval.



Bez časových poplatků se zatím obejde i další část dálnice D3 mezi Veselím nad Lužnicí a Českými Budějovicemi, která čeká na své dokončení. „Jakmile bude hotová, má na ní samozřejmě zpoplatnění dopravy své opodstatnění,“ říká Ladislav Sýkora. „V případě úseku u Veselí, který je v podstatě obchvatem města, by ale bylo dobré zachovat současný stav. Máme v tomto směru od ministerstva dopravy určitý příslib a doufám, že bude platit i nadále,“ doplnil veselský místostarosta.



Stanislav Mareš z Tábora jezdí z místa svého bydliště za prací do Českých Budějovic bezmála šestnáct let. „Dálnice mi přišla vhod, jsem teď v Budějovicích za chvíli. Když jsem ještě před lety jezdil přes Veselí, bylo to při dodržování rychlosti v obci hrozně zdlouhavé,“ svěřil se. „Projíždělo se prakticky celým městem a pamatuju si, že jsem si tehdy říkal, že to místním moc nezávidím. Asi se jim díky dálnici dost ulevilo,“ dodal na závěr s úsměvem.