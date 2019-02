Dobrou zprávou je, že zásadní změny nenastaly. Základní sleva na poplatníka zůstává 24 840 korun.

Pozor je potřeba dát na to, pokud máte děti a nárokujete tzv. školkovné. Maximální částka, která se vám vrátí zpět, je odvozena od aktuální výše minimální mzdy v daném roce. Loni to bylo 12 200 korun. Školkovné přitom může dítě uplatnit jen jeden z rodičů. To samé platí i pro daňovou slevu na dítě, kde rovněž dochází k omylům, při kterých si stejné dítě „hodí“ do daní oba.

„Častou chybou je uplatnění zvýhodnění na děti oběma rodiči. Uplatnit je může vždy jen jeden z nich, přičemž za rok 2018 činí daňové zvýhodnění na první dítě 15 204 korun, na druhé 19 404 korun a na třetí a další dítě 24 204 korun,“ popisuje Miroslav Říha ze společnosti iDoklad. Slevu na děti přitom mohou uplatňovat i živnostníci stanovující výdaje paušálem.

Stejné položky

Za většinu zaměstnanců vyřídí všechny roční daňové záležitosti mzdová účetní. To neplatí, pokud pobírají i další zdanitelné příjmy ze samostatné výdělečné činnosti, z kapitálových příjmů, z pronájmu nebo z ostatních příjmů vyšší než 6000 Kč za rok.

Pokud jde o populární odečitatelné položky od základu daně, ty zůstávají stejné. Patří mezi na hlavně odpočet úroků z úvěru na bydlení (hypotéky), dary, odpočet penzijního připojištění či doplňkového penzijního spoření, odpočet životního pojištění nebo příspěvky odborové organizaci.

Vlastní vklady na penzijní připojištění a penzijní spoření snižují roční daňový základ za rok 2018 maximálně o 24 000 korun. Až o stejnou částku lze snížit daňový základ i o vlastní vklady na smlouvu o životním pojištění. „Pro účely daňového odpočtu se a hodnotí pouze vlastní vklady daňového poplatníka, platby zaměstnavatele se nepočítají,“ doplňuje Gabriela Ivanco ze společnosti Mazars.