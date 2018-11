Úspěch demokratů sváže Trumpovi ruce. Pro korunu je to plus, říká ekonom

Ve volbách do americké Sněmovny reprezentantů uspěli demokraté, což by mělo přispět ke snížení tlaku na veřejné finance a zkomplikovat administrativě prezidenta Donalda Trumpa další daňové škrty. Podle ekonomů by tato situace mohla mírně prospět české koruně, rozdělený Kongres však představuje pro trhy nejistotu.

Z hlediska trhu dopadly volby do amerického kongresu podle očekávání. „Trh očekával, že republikáni ztratí většinu ve Sněmovně reprezentantů, zatímco si ji udrží v Senátu. Takový výsledek většinově předpokládaly i předvolební průzkumy, tudíž žádné překvapení jako při prezidentských volbách před dvěma lety se nekoná,“ říká ekonom Lukáš Kovanda. ČTĚTE TAKÉ: V amerických volbách se psala historie. První muslimky, indiánky a gay Výsledek voleb by tak neměl výraznějším způsobem ovlivnit ceny akcií, výnosy dluhopisů či měnové kurzy. Ukončení nejistoty zřejmě přispěje k mírnému nárůstu hodnoty akcií, zatímco dolar v reakci na předběžné výsledky mírně oslabil. Mírný plus pro korunu „Pro korunu a rozvíjející se trhy jsou americké volby spíše lehkým plusem. Otázkou je, zda dostatečným,“ upozorňuje ekonom Jan Bureš. Demokratická většina v dolní komoře Kongresu znamená pro prezidenta Donalda Trumpa komplikaci a pravděpodobné zablokování budoucích daňových škrtů. To by podle Bureše mohlo znamenat menší tlak na Federální rezervní systém (Fed), který si bude moci dovolit opatrnější zvyšování sazeb a oslabení dolaru. „To by byla bezesporu úleva pro řadu problematických rozvíjejících se trhů obtěžkaných vysokým zahraničním dluhem v dolarech,“ myslí si Bureš. Ačkoli česká koruna se s podobnými problémy potýkat nemusí, stále je v ní uložen velký objem zahraničního kapitálu, který je na problémy rozvíjejících se trhů citlivý. Ačkoli by snížení tlaku na Fed mohlo být pro českou korunu pozitivní, mohou podle Bureše převážit negativní faktory. Rizika znepokojující globální trhy totiž nemají původ pouze v amerických sazbách a koruna se potýká se slabšími čísly domácí ekonomiky, která poukazují na pomalejší růst HDP. ČTĚTE TAKÉ: Volby v USA: Demokraté ovládli Sněmovnu, republikáni udrželi Senát „Náš aktuální odhad ukazuje pro třetí kvartál růst ‚pouze‘ 2,4 procenta, zatímco poslední prognóza ČNB byla 2,9 procenta. Nebylo by proto divu, kdyby koruna nehledě na americké volby do Kongresu zkusila v nejbližší době otestovat 26 EUR/CZK,“ upozorňuje Bureš. Výstraha pro Trumpa Demokratická většina v dolní komoře Kongresu s největší pravděpodobností nezastaví zvyšování veřejných výdajů. „I rozdělený Kongres se totiž patrně shodne například na dalších výdajích na infrastrukturu,“ vysvětluje Kovanda. Zlom podle něj přitom nelze očekávat ani v oblasti celní války s Čínou. „Demokraté jsou historicky vypisování nových, vyšších cel nakloněnější než republikáni. Trumpův postoj vůči Číně by měl mít jejich podporu. Je ovšem otázkou, zda Trumpův postoj bude nadále tak vyostřený,“ říká ekonom. Výsledek podle Kovandy představuje výstrahu před prezidentskými volbami v roce 2020. „Skutečnost, že republikáni nedokázali nízkou nezaměstnanost a stále silný akciový trh zhmotnit v lepší volební výsledek, je tou zásadní výstrahou právě i Trumpovi, jelikož volby byly do značné míry ‚referendem‘ o jeho dosavadním působení v Bílém domě,“ dodává. ČTĚTE TAKÉ: Americké volby provázely technické potíže a další překážky při hlasování

Autor: Lukáš Rott