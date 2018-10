Úspěch SpaceX. První stupeň rakety řízeně přistál v Kalifornii, nabídl podívanou

Raketa Falcon 9 odstartovala z letecké základny Vandenberg, ležící zhruba 200 kilometrů severozápadně od Los Angeles, přesně v 19:21 místního času (3:21 středoevropského času). Do vesmíru vynesla argentinský satelit SAOCOM 1A, který má z výšky 620 kilometrů monitorovat výnosy plodin, úroveň vlhkosti půdy, ale také rizika přírodních katastrof.

Startovací modul rakety se na základnu vrátil pouhých osm minut po startu. Díky velice přesnému řídícímu systému přistál přibližně 400 metrů od startovací rampy. Obyvatelé z okolí na sociálních sítích zveřejnili řadu záběrů ze startovací i přistávací procedury, která ozářila noční kalifornskou oblohu.

První řízené přistání prvního stupně rakety provedla společnost SpaceX na plošině plovoucí na mořské hladině v dubnu roku 2016. Od té doby proběhlo na obdobných platformách a ve floridském vesmírném středisku v Mysu Canaveral dalších 28 testovacích přistání.

Nope, definitely not aliens.



