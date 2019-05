/ROZHOVOR/ „Jsem velmi rád, že se nám daří rozvíjet životní pojištění FLEXI jako jeden z klíčových produktů Kooperativy, který je navíc možné sjednat i na pobočkách České spořitelny,“ říká v rozhovoru pro Zlatou korunu prezident České asociace pojišťoven a generální ředitel Kooperativy Martin Diviš.

Martin Diviš. | Foto: Kooperativa

Co je podle vašeho názoru zdrojem úspěchu v pojišťovnictví?

Mám-li vybrat klíčové faktory, tak podle svých více než 20letých zkušeností říkám: fér hra a dlouhodobá kvalita produktů i služeb. A Kooperativa je, věřím, firma, která to dokazuje. Když si od nás klient koupí pojištění, svěřuje nám svůj klid a bezpečí. Také ale věří naší značce, tomu, že splníme, co jsme slíbili. Že poradíme. Že to, co si kupuje, má pro něj cenu a smysl. To je pro mě velmi důležité. Raději své služby nenabídnu, když si nejsem jistý, že mají pro klienta tu správnou přidanou hodnotu. A dlouhodobost je základní atribut. A zvláště v pojištění, kde se na nás klienti spoléhají desítky a desítky let a věří, že stále let budeme silní a úspěšní, je dlouhodobá kvalita zcela zásadní. Základem jsou samozřejmě produkty. A proto nás všechny naše úspěchy v bohaté historii soutěže Zlatá koruna tolik těší.