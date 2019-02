Úspěch plzeňské Škody Power. Poprvé dodá turbínu pro elektrárnu v Americe

Plzeňský výrobce parních turbín Doosan Škoda Power slaví úspěch v USA, vůbec poprvé tam dodá parní turbínu. Do dvou let by ji firma měla zprovoznit v nově postavené paroplynové elektrárně ve městě Lansing v americkém Michiganu. Zakázka by mohla podniku otevřít cestu k dalším projektům na tomto velkém trhu.

Nová elektrárna roste na místě dosluhující uhelné elektrárny Erickson, která do roku 2025 kompletně nahradí spalování uhlí paroplynovým cyklem o celkovém výkonu 250 megawattů. Jeho součástí bude i chystaná 80megawattová plzeňská turbína, jejíž uvedení do provozu je plánováno na jaro 2021. "Úspěch v tomto náročném tendru potvrzuje kvalitu našich výrobků. Vysoká účinnost a provozní flexibilita dodané turbíny výrazně přispěje k celkovému snížení emisí v této oblasti a zajistí spolehlivou dodávku elektřiny stotisícovému městu Lansing a jeho okolí," uvedl obchodní manažer firmy pro americký trh Václav Černý. Turbíny od Doosan Škody Power si z plzeňského závodu našly svou cestu do elektráren a dalších provozů po celém světě. Zákazníci ze Spojených států však až doposud spíše upřednostňovali tamější, dlouhodobě zavedené dodavatele. Dodavatel elektřiny Lansing Board of Water & Light se však rozhodl pro turbínu z Plzně. V plzeňském závodě již začali s její výrobou.

