Uspěje Škoda v Indii? V zemi si už vylámali zuby jiní velcí hráči

Skutečně velké sousto čeká škodovácké inženýry v Indii. Pracovníci vývojového centra v Mladé Boleslavi se v případě schválení investice dozorčí radou společnosti Volkswagen stanou přímo zodpovědnými za kompletní vývoj nových typů vozů značek Škoda a Volkswagen pro indický trh a v budoucnosti i další rozvojové trhy. Současně by Škoda měla převzít výrobní závod ve městě Pune a s ním i zodpovědnost za celý zdejší trh, včetně prodejní a servisní sítě.

Podle odborníků je to skutečně velký úkol, který se, při vší úctě ke schopnostem lidí pracujících ve Škodovce, nakonec nemusí podařit splnit.

„Indie je velmi specifický region, na kterém si vylámali zuby i jiní velcí hráči v automobilovém světě,“ tvrdí například novinář Vladimír Rybecký, který se specializuje na světový automobilový průmysl.

Faktem je, že ani ty největší koncerny zatím na indickém trhu s novými auty nehrají žádné velké role. Zdaleka nejúspěšnější značkou je zde u nás téměř neznámá Maruti, která zde spolupracuje se Suzuki.

Za ní je sice s velkým odstupem Hyundai, ale pak už následují opět indické společnosti Mahindra či Tata. Až pátá je v aktuálním žebříčku Honda, šestá Toyota, sedmý Ford a osmý Renault. Volkswagen je devátý a Škoda dvanáctá. Ta zde během loňského roku prodala 17 tisíc aut, což je méně než například na Slovensku.

V INDII USPĚL RAPID

Z hlediska modelů je to velmi obdobné. Prvních šest míst na žebříčku zaujímají typy produkované značkou Maruti. Z vozů, které jsou nabízeny i u nás, je až na osmnáctém místě Ford Ecosport.

Nejúspěšnějším škodováckým modelem byl v květnu na 45. místě rapid, 60. skončila octavia. Kromě nich mladoboleslavská značka čerstvě v této zemi nabízí ještě SUV Kodiaq. Roční prodeje jsou však poměrně nízké, přestože Škoda na tomto trhu působí již od začátku tisíciletí.

Málokdo v současné době umí vyvodit, co přesně indičtí zákazníci požadují. Navíc, v roce 2020 začnou v zemi platit nové předpisy pro emise a bezpečnostní výbavu zde prodávaných automobilů.

„Nemůžeme si tedy dovolit na tento trh přijít s něčím horším než novým typem zkonstruovaným na nejmodernější platformě,“ uvedl pro Deník vysoce postavený manažer Škody, který však není oprávněn poskytovat informace tisku.

V tomto konkrétním případě se jedná o MQB A0. Na ní jsou „postaveny“ například aktuální generace vozů Volkswagen Polo či Seat Ibiza.

ZMĚNA PRAVIDEL

Sama Škoda však dosud pro svůj srovnatelně velký vůz fabia využívá ještě starší typ platformy. Současně však musí i tyto moderní auta přizpůsobit stylu zdejších řidičů. Ti jsou totiž například zvyklí hluboké kaluže vzniklé po lijácích projíždět na plný plyn. Auta tak musí dostávat speciální sání vzduchu zkonstruované tak, aby voda do motoru nemohla proniknout.

Rozhodně však skončí doba, kdy se evropští hráči pokoušeli v Indii uspět s výrobky, které vzhledem k jejich technické a bezpečnostní úrovni evropským zákazníkům nemohli nabízet, přestože třeba jejich designem by se i zde trefili do vkusu. V tomto ohledu je příkladem třeba malé SUV Renault Kwid.

SPOLUPRÁCE S TATOU?

Právě proto svého času Škoda koketovala s možností spolupráce i s indickou firmou Tata Motors. Tiskové oddělení mladoboleslavské automobilky ale nakonec bylo vloni v srpnu nuceno vydat prohlášení, že „v současné době se ani technické, ani ekonomické synergie nedají realizovat ve společně požadovaném rozsahu a z tohoto důvodu nebudou obě společnosti prozatím dále usilovat o zamýšlenou strategickou alianci“.

Od té doby tedy plány na dobytí indického trhu spřádá sama. Že se jí zřejmě podařilo najít klíč, který by mohl tuto tajemnou komnatu pro koncern Volkswagen odemknout, svědčí podpora, kterou již získala od představenstva koncernu, a kterou nejspíše dostane v nejbližších hodinách i od dozorčí rady. Nejpozději do dvou let bychom se pak měli dočkat odhalení prvních čtyř vozů speciálně stvořených pro Indii. Budou to dvě SUV a dva sedany. Každý typ bude mít jak logo Škoda, tak i Volkswagen.