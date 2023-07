Pravidelná premiérská debata Deníku měla jediné téma, a to úsporný balíček, který začala projednávat sněmovna.

Středeční debatu Deníku s premiérem Petrem Fialou si můžete pustit zde. | Video: Deník

Předseda vlády se v pondělí sešel se zástupci zaměstnavatelů a odborů. Výsledkem jednání byla dohoda, že připraví společný pozměňovací návrh. Znamená to, že balíček dozná změn? „Dohodli jsme se, že pokud se sociální partneři domluví na úpravách, které chtějí jak zástupci zaměstnanců, tak zaměstnavatelů, předloží je společně a mým prostřednictvím je předají vládní koalici. To vůbec neznamená, že je akceptujeme,“ uvedl Fiala.

Nejsme neomylní a namyšlení, můžeme udělat chybu, řekl Fiala v debatě

Odboráři ale byli velmi optimističtí a mají za to, že uspějí. Hovořili třeba o tom, že by měly být zachovány tři sazby DPH, což by vládě ušetřilo čtyři miliardy. Podnikatelé zase vyzývají k zachování dotací na investice do infrastruktury. Na to vláda kývne? „Vyjádření předsedy odborů lze brát asi tak vážně jako stížnosti, že s nimi nikdo nejedná, ačkoliv probíhají pravidelné tripartity a spousta schůzek na různých úrovních. Odbory mají stávkovou pohotovost a pořádají demonstrace. To je pak těžká debata. Přesto vláda vše trpělivě vysvětluje a jedná se sociálními partnery,“ zdůraznil premiér.

Je ve hře ponechání daňových úlev na benefity pro zaměstnance? „Počkáme, co předloží, a pak se na to společně podíváme,“ odvětil Fiala. Dodal, že žádné významné změny koalice nechystá.

Petr Fiala se v nejnovější debatě Deníku vyjádřil ke konkrétním návrhům odborů na změny v konsolidačním balíčku.

Zdroj: Deník

„Balíček je nezbytný a odpovědně připravený tak, aby výrazně nezasáhl žádnou sociální skupinu. Nejsme ale neomylní a namyšlení, takže pokud zjistíme, že jsme někde udělali chybu, nebo nás někdo přesvědčí, že dopad zamýšleného opatření nebude takový, jak jsme si představovali, jsme připraveni to napravit. Za podmínky, že se na tom shodnou všechny koaliční strany. Tlakům nebo zájmům profesních skupin ustupovat nebudeme, neboť by se to celé rozpadlo,“ zdůraznil premiér.

Nechtěl být ale v ničem konkrétní, ani v tom, zda podpoří návrh Pirátů nezvyšovat rentu bývalým prezidentům.

Daň z nemovitosti obce jistou nemají

Moderátorka podotkla, že jedna úprava už je prakticky jistá, a to je změna adresáta zdvojnásobené daně z nemovitosti, jejíž výnos má zůstat jako doposud příjmem obcí a měst. Čím státní rozpočet výpadek skoro devíti miliard nahradí? „Žádnou dohodu potvrdit nemohu, neboť neexistuje.“

Daň z nemovitosti: Radnice ji nebudou muset platit. I tak jsou proti navýšení

Přestože předseda Svazu měst a obcí František Lukl prohlásil, že si na to s vámi podal ruku, a proto s tím najisto počítá? „Se mnou ani s žádným členem vlády si na to ruku nepodal. Pokud by došlo k úpravě adresáta nějaké daně, musely by se tyto příjmy státního rozpočtu zajistit odjinud. V tuto chvíli ale na ničem podobném dohoda není, všechny návrhy teprve budeme zvažovat,“ sdělil premiér.

Podtrhnul, že může vyloučit nějaké domluvy nebo závazné sliby, které se objevují v médiích. „V žádném případě se například nebude upravovat DPH. Za konsolidačním balíčkem stojíme a jsme připraveni jenom k těm změnám, které neohrozí jeho strukturu, tedy třicet miliard na příjmové a přes šedesát miliard na výdajové straně. To musí zůstat zachováno, aby veřejné finance byly udržitelné. V tom je koalice v naprosté shodě, žádné hádky mezi námi nebudou,“ uvedl.

VIDEO: Zájmovým skupinám neustoupíme, firmy nekrachují, řekl Fiala v debatě

Doplnil, že kvůli tomu jsou kupříkladu zbytečné otázky na přijetí eura, neboť ČR ho nemůže přijmout, když neplní maastrichtská kritéria: „A ty nesplníme, pokud neschválíme konsolidační balíček.“

Čísla Kláry Dostálové nesedí

Místopředsedkyně sněmovny Klára Dostálová za ANO ve sněmovně uvedla, že průměrná česká rodina Novákových se dvěma malými dětmi, kde je otec živnostník a matka prodavačka, přijde kvůli dopadům balíčku ročně o 87 200 korun. Je to relevantní číslo, a pokud ano, skutečně to vláda takto koncipovala?

„Rodiny Novákových se náš konsolidační balíček dotkne velmi málo. Navýšení daně z nemovitosti představují stovky korun ročně. Na zavedení dvou sazeb DPH lidé naopak vydělají, protože potraviny, léky a zdravotnické prostředky jdou z patnácti procent na dvanáct,“ argumentoval Petr Fiala.

Český premiér Petr FialaZdroj: David Malik / CNC / Profimedia

Moderátorka podotkla, že ale nesmějí mít malé děti, neboť kojenecká voda a pleny budou v jedenadvacetiprocentní sazbě. „Musíte brát v úvahu celkové náklady rodiny a každý přece musí pochopit, že její výdaje se sníží, když potraviny budou v nižší sazbě DPH. Dolů jdou i stavební práce pro účely bydlení, a tak bych mohl pokračovat. Vůbec tedy nemohu připustit, že se čísla paní Dostálové zakládají na realitě. To je stejné strašení, jako když opozice říkala, že benzin bude stát sto korun, budou krachovat firmy a nebude čím topit. Nic z toho se nestalo, nezaměstnanost klesá, ceny pohonných hmot jsou na předválečné úrovni, inflaci dostáváme pod kontrolu. Balíček pocítíme všichni, ale nijak dramaticky. S tímto záměrem jsme ho koncipovali, aby nezasáhl žádnou rodinu Novákových víc než Novotných a abychom chránili ty nejslabší. Nějakou měrou se ale na konsolidaci veřejných financí musíme podílet všichni, abychom nežili na dluh, který by museli splácet naše děti a vnuci,“ ujistil Fiala.

Změny v penzích jsou ve sněmovně před schvalováním. Debata trvala osm hodin

Ilustroval to tím, že jenom na obsluhu státního dluhu letos vydáme 70 miliard, ale až se probudíme 1. ledna 2024, vyskočí kvůli tomto faktoru deficit na 90 miliard. Opozice tvrdí, že v tom případě je nesmysl, aby si vláda půjčila 137 miliard, neboť pak obsluha dluhu vzroste o dalších 50 miliard.

„Všude ve vyspělém světě se odlišuje ta část dluhu, která jde na spotřebu a běžné státní výdaje, a ta, jež jde na investice. Každý ekonom vám řekne, že peníze, které se půjčí na investice, jsou jiného rázu než ostatní půjčky. Proto investice neomezíme, naopak je chceme posilovat. K tomu se příští týden poprvé sejde vládní výbor pro strategické investice, který se těmito věcmi bude zabývat. Balíčkem v žádném případě nechceme přiškrtit ekonomiku,“ konstatoval Fiala.

Deficit rozpočtu může být dodržen

Červnová data ukázala na schodek ve výši 215 miliard, což je méně než v květnu, ale meziročně o 32 miliard víc. Ministr financí Zbyněk Stanjura to přivítal a optimisticky sdělil, že by celoroční schválený deficit ve výši 295 miliard mohl být dosažen. Vidí to předseda vlády stejně?

Schodek rozpočtu se v červnu snížil. Je ale druhý nejhorší v historii Česka

„Podle všech předpokladů ho dodržíme, nebo se mu těsně přiblížíme. Teprve léto ukáže, zda plníme plánovaný rozpočet. Jsem opatrný, ale zatím nám vývoj dává za pravdu. V září už budeme mít jistotu. Jsem silně přesvědčen o tom, že se výrazně budeme blížit našemu plánu. To jen ukazuje, že řada tzv. expertů, kteří nám v posledních měsících opakovali, že to nemůže dopadnout dobře a deficit neklesne pod 400 miliard, by možná měli mít větší důvěru v odborníky na úřadech a v to, že naše vláda dobře ví, co dělá,“ uzavřel 34. debatu premiér Petr Fiala (ODS).