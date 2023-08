Zbytečně velkolepé projekty nebo zeštíhlení některých státních organizací. Například do těchto položek by podle expertů mohlo sáhnout ministerstvo dopravy, aby vyslyšelo volání ministra financí Zbyňka Stanjury (ODS) po úsporách.

Dostavba dálnice D7 v úseku obchvatu Loun. Právě opravy či stavby dálnic patří mezi klíčové projekty, kterých by se úspory podle expertů dotknout neměly. | Foto: Deník/Petr Kinšt

Jednotlivá ministerstva by měla do konce roku ve svých rozpočtech najít celkem dvacet miliard korun, aby dosáhla plánovaného schodku státního rozpočtu 295 miliard korun. Šéf státní pokladny Zbyněk Stanjura vysvětlil, že bez ochoty resortů uspořit tyto peníze nepůjde.

Jednotlivá ministerstva se ke konkrétním opatřením nechtějí příliš vyjadřovat a výjimkou není ani resort dopravy, který loni hospodařil se třetím největším rozpočtem mezi ministerstvy. Letos má v plánu utratit téměř 113 miliard korun. „Nemáme k dispozici podrobnosti, tudíž na dotazy nyní zatím nemůžeme odpovědět. Obecně lze říci, že naším cílem je podpořit investiční tempo,“ odpověděl mluvčí ministerstva dopravy František Jemelka na otázku, kde by mohl jeho úřad ušetřit.

Kolik berou diplomaté? Podívejte se. Státní kasa teď ale žádá úspory

Nicméně někteří odborníci nějaké možnosti úspor vidí už teď a týkají se zejména železnic. „Některé projekty se nemusejí dělat tak velkolepě. Příklad může být nádražní budova ve Františkových Lázních, jejíž oprava přijde na 200 milionů korun,“ uvedl Jan Sůra ze serveru Zdopravy.cz. Železničáři by tak měli přehodnotit, zda má smysl některé projekty vůbec stavět, případně je možné je odložit na pozdější dobu.

Podle Sůry některé železniční projekty prodražuje také nízká konkurence mezi firmami, která není tak velká jako třeba při stavbě silnic. „Musí se šetřit na opravách. Řešením je dělat je pravidelně, a ne až ve chvíli, kdy se rozpadnou, čehož jsme byli nedávno svědky na dálnici D1. Ředitelství silnic a dálnic ale preventivní opravy už dělá, nyní třeba konkrétně na D5 nebo D11,“ zmínil expert.

Spořit lze na lidech

Hlavní ekonom banky Creditas Petr Dufek zároveň varuje před možnostmi financovat státní dopravní stavby prostřednictvím dluhopisů. „Tak by se ten problém pouze posunul,“ doplnil. Šetřit by se dalo i na zaměstnancích. Dufek poukázal na to, že obecně narostl počet pracovníků ve veřejném sektoru o 140 tisíc, což pokládá za „dechberoucí“ číslo.

Babiš: Jako premiér bych hned propustil lidi na Úřadu vlády a zrušil chlebíčky

Resort dopravy by se podle Sůry měl zaměřit na organizace, které pod něj spadají. Samotné ministerstvo už nyní svoje stavy zredukovalo na zhruba 750 zaměstnanců, ale Sůra vidí velký prostor například ve Správě železnic. „V řadě případů se stala odkladištěm pro lidi s vazbami na politické strany, kteří by měli problém sehnat práci jinde,“ podotkl odborník, podle něhož organizace v současné době zaměstnává asi osmnáct tisíc lidí.

Rozhodně by však nezastavoval důležité projekty, jako jsou modernizace železničních koridorů, příprava vysokorychlostních tratí nebo opravy dálnic. To by se v budoucnu mohlo vymstít v podobě kolapsu dopravy. „Metoda vyhladovění není rozumná,“ dodal Sůra.

Výdaje ministerstva dopravy: