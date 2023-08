Boj o škrty: Stanjura chce, aby obrana ušetřila dvě miliardy. Ta přišla s plánem

Ušetříme dvě miliardy korun, vzkázalo ministerstvo obrany. Úspory chce po jednotlivých resortech ministr financí Zbyněk Stanjura, aby se do konce roku státní rozpočet vešel do schváleného schodku 295 miliard korun. Tyto úspory by však neměly ohrozit plánované vyzbrojování a modernizaci české armády.