Ministerstvo zemědělství se chystá šetřit na platech. Ostatně úspory po jednotlivých resortech vyžaduje šéf státní pokladny Zbyněk Stanjura. Odborníci se ovšem domnívají, že zrovna zemědělství nemá příliš prostor k velkým škrtům, pokud by mělo zůstat konkurenceschopné.

Úspory se nevyhnou ani ministerstvu zemědělství. Odborníci se ovšem domnívají, že zrovna zemědělství nemá příliš prostor k velkým škrtům, pokud by mělo zůstat konkurenceschopné. Více se dozvíte v článku | Foto: Deník/Iva Haghofer

Šetřete, vyzval nedávno ministr financí Zbyněk Stanjura (ODS) šéfy jednotlivých resortů, které by podle něho měly uspořit do konce roku dvacet miliard korun. Některá ministerstva už přišla s náměty, kde na to vzít. „Řešíme snížení objemu platů o dvě procenta a snížení provozních nákladů všech resortů o pět procent,“ uvedl mluvčí ministerstva zemědělství Vojtěch Bílý.

Nicméně Tomáš Maier z České zemědělské univerzity si myslí, že právě tento resort nemá příliš šancí do konce roku nějaké peníze ušetřit. „Na platech ušetříte jen pár milionů korun. To zavání populismem a není to systémové řešení,“ vysvětlil.

Boj o škrty: Stanjura chce, aby obrana ušetřila dvě miliardy. Ta přišla s plánem

Zemědělský analytik Petr Havel doplnil, že snižování platů nelze provádět plošně. Nejenže agenda ministerstva roste, ale uvedl i příklad Státní veterinární správy, kde platy posledních pět let zůstávají na stejné úrovni.

Každopádně resort chce na platech ušetřit spojováním nebo rušením některých pozic, které vykonávají podobné agendy.

Větší peníze se ovšem skrývají za dotacemi, které má ministerstvo na starosti. S jejich škrtáním sice resort letos nepočítá, ale některé úspory by mohl přinést příští rok. „Zemědělský resort počítá příští rok s úsporou přes deset miliard korun, omezeny budou především neinvestiční dotace. Zrušen byl dotační program Podpora zpracování zemědělských produktů a zvyšování konkurenceschopnosti českého potravinářského průmyslu,“ přiblížil Bílý.

Omezení dotací pro velké podniky

Škrty se budou podle něho týkat především dotací pro velké podniky. Vysvětlil to tím, že dotace by neměly sloužit pro zvyšování jejich zisků. „Podpora bude nadále směřovat zejména do investic, které zajistí rozvoj a modernizaci našeho zemědělství,“ doplnil mluvčí.

S tím v podstatě souhlasí i Havel, který řešení vidí v zastropování dotací, čímž by se snížily právě pro velké zemědělské podniky. Zároveň ale upozornil, že národní dotace byly už letos seškrtány z pěti na 2,3 miliardy korun. Jsou přitom zaměřeny na podporu živočišné výroby vepřového a drůbežího masa. „Na druhou stranu máme druhé nejvyšší národní dotace v Evropské unii,“ řekl.

Kde může vláda ušetřit na dopravě? Odložit velkolepé projekty a začít propouštět

Také Maier považuje za schůdnou cestu seškrtání některých národních dotací. Nicméně poukázal na to, že je využívají i další státy, takže by se to mohlo projevit na konkurenceschopnosti českého zemědělství. Připomněl právě potíže s chovem prasat. „Určitá soběstačnost by tu být měla,“ řekl.

Většina zemědělských dotací ale přichází z Evropské unie a Česko se na nich podílí spolufinancováním. Pokud by se podle Havla v této oblasti mělo šetřit, tak snížením podílu, například ze současných 65 na 60 procent. „Rozhodně bych ale nesahal do investičních dotací,“ dodal analytik.

Výdaje ministerstva zemědělství v jednotlivých letech



Rok 2023: 57 486 mil. Kč (schválený rozpočet)



Rok 2022: 68 599 mil. Kč



Rok 2021: 68 310 mil. Kč



Rok 2020: 70 821 mil. Kč



Rok 2019: 64 214 mil. Kč



Rok 2018: 57 402 mil. Kč



Rok 2017: 53 220 mil. Kč